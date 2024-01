Metges de família adverteixen de setmanes “complicades” per l’augment de la grip i les vacances i baixes en els equips

El vocal de Comunicació de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (CAMFiC), Jordi Mestres, adverteix que aquestes setmanes de Nadal són “complicades” als centres d’atenció primària, amb “molta activitat i pressió assistencial” per l’increment de les infeccions respiratòries habitual de l’època. Mestres assenyala a l’ACN que els equips, “ja tensats”, es troben més reduïts per vacances dels professionals, baixes també per grip o covid-19 entre les plantilles i la vaga d’infermers, que es nota més o menys segons el centre tot i els serveis mínims garantits. També hi ha un increment “molt important” de visites a domicili per atendre persones grans i amb patologies cròniques que la grip o altres malalties poden descompensar.

El doctor Mestres preveu que les infeccions respiratòries continuïn pujant en els propers dies, entre les celebracions de Nadal i el retorn normalitzat a la feina i a les classes la setmana que ve. Aquest metge de família recorda que el pic de la grip, el virus que més circula ara, s’espera en la segona o tercera setmana de gener.

Els casos de grip s’han disparat en els darrers dies i la incidència de la malaltia és la més alta des que va aparèixer la covid-19, amb 153 casos per 100.000 habitants (últimes dades de Salut). Tot i que la covid semblaria estabilitzar-se, les últimes dades estan molt marcades per les festes i, de fet, la setmana passada no es van recollir les mostres sentinella com normalment es fa els dilluns i dimarts. Als hospitals, sí que s'han notat increments: hi ha 727 persones ingressades amb covid, 183 més que la setmana anterior, i 24 a les UCI per la malaltia, 11 més.

“El 8 de gener comença la ‘tornada a la realitat’ i probablement vindran les pitjors setmanes a nivell d’activitat. Sí que és veritat que les plantilles es recuperaran i ho viurem diferent; ens haurem de reorganitzar per atendre aquest increment de la demanda”, afirma en una entrevista a l’ACN sobre la situació als centres d’atenció primària durant les festes de Nadal.

En aquestes dues setmanes, Mestres explica que les plantilles queden molt reduïdes per les vacances i les baixes per malalties que també pateixen els professionals sanitaris. També hi ha una vaga d’infermeres amb caràcter indefinit des del 12 de desembre, convocada pel sindicat Infermeres de Catalunya.

Sobre els pacients amb infeccions respiratòries que arriben als centres d’atenció primària (CAP) i d’urgències (CUAP), exposa que hi ha un doble perfil: les persones que tenen un bon estat de salut previ i que moltes vegades tenen un quadre lleu que es resol sol i aquelles que tenen patologies prèvies, sobretot gent gran que pot patir complicacions importants a causa de la covid i la grip pel seu estat de base.

En aquest sentit, el vocal de Comunicació de la CAMFiC indica que l’atenció primària està fent moltes visites a domicilis i, com a exemple, diu que, si abans els equips en feien tres o quatre al dia, ara en són sis o set.

Mestres demana “sentit comú” a la població en aquest context de més contagis i insisteix en les mesures conegudes, com poden ser l’ús de mascaretes quan es tenen símptomes d’infecció respiratòria; quedar-se a casa i minimitzar els contactes amb persones vulnerables quan un es troba malament i ventilar bé els espais interiors.

Reorganitzar l’activitat dels CAP durant l’any

El vocal de Comunicació de la CAMFiC creu que també cal un “canvi d’organització” perquè l’activitat de l’atenció primària sigui “modulable” al llarg de l’any i ordenar-la segons els fluxos de més o menys pressió. “No podem treballar igual el desembre, el gener i el febrer, amb el pic epidèmic de la grip, que altres mesos”, observa.

“Hem de ser capaços de posar les coses quan toquen i on toquen. Podem organitzar en moments determinats de l’any el seguiment estàndard de les persones amb patologia crònica estable, no cal deixar-ho per a finals d’any”, apunta el metge de família, que també demana més personal i infraestructures a l'atenció primària.