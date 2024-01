Imputen Rosa Peral i el seu pare per alçament de bens per eludir la indemnització a la família de Pedro Rodríguez

El jutjat d’instrucció número 5 de Tarragona ha citat com a investigats la condemnada pel crim de la Guàrdia Urbana, Rosa Peral, i el seu pare, Francisco Peral, per un presumpte cas d’alçament de bens, segons ha avançat ‘La Vanguardia’ i ha confirmat l’ACN. La causa és fruit d’una querella que va presentar la família de la víctima, Pedro Rodríguez, que va denunciar que Peral havia canviat de nom la meitat de casa seva -l’altre 50% és del seu exmarit- per evitar pagar la indemnització fixada pel jutge. Així, segons la família de Rodríguez, Peral va posar la meitat de la propietat a nom del seu pare per no assumir la meitat dels 885.000 euros d’indemnització. La resta va a càrrec de l’altre condemnat pel crim, Albert López.

La casa que Peral va canviar de nom és l’habitatge on es va cometre el crim el maig del 2017, ubicat a la urbanització Santa Maria de Vilanova i la Geltrú, situada a tocar del terme municipal de Cubelles. El canvi de titularitat es va fer pocs dies abans que el Tribunal Suprem hagués de deliberar si ratificava i donava per ferma la sentència de l’Audiència de Barcelona, que condemnava Peral i López a 25 i 20 anys de presó a part de pagar la indemnització als famíliars de la víctima.

Segons la família, amb aquest canvi de propietat Peral pretenia declarar-se insolvent a l’hora d’assumir la indeminització a l’exdona de Rodríguez i al seu fill, germà i pare. Al seu torn, Albert López sí que va posar a disposició del jutjat el seu pis de Badalona per tal d’assumir la seva part de la indemnització.

El jutjat número 5 de Tarragona ha citat a declarar Rosa Peral i el seu pare el proper 24 de gener. Ella havia demanat poder prestar declaració per videoconferència des de la presó del Catllar, on compleix condemna pel crim, però el jutjat li ho ha denegat, de manera que serà traslladada amb vehicle policial des del centre penitenciari.

Abans de la declaració dels investigats, el jutjat ha acordat com a mesura cautelar bloquejar el canvi de nom que s’havia registrat al registre mercantil de Vilanova i la Geltrú. La mesura l’havia demanat la família de Rodríguez per evitar que Francisco Peral pogués vendre aquesta part a terceres persones.

Peral i López no van cobrar drets per la sèrie ni el documental

D'altra banda, fonts judicials han apuntat a l'ACN que ha quedat sense recorregut l'embargament preventiu que l'Audiència de Barcelona va ordenar en el cas que Rosa Peral i Albert López haguessin rebut alguna contraprestació per l'emissió de la sèrie 'el cuerpo en llamas' i el documental 'Las cintas de Rosa Peral'.

Les fonts consultades asseguren que les dues productores responsables van negar que els condemnats haguessin cobrat per cap dret vinculat al contingut de la sèrie i el documental. La família de Rodríguez havia demanat que, en cas que haguessin cobrat alguns diners, aquests fossin embargats per assumir les indemnitzacions pel crim.