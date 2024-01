Illa avisa a ERC des de Gandesa: no hi haurà «canvi de cromos» en la negociació de pressupostos

El primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha avisat aquest dijous ERC que no hi haurà "canvi de cromos" en la negociació de pressupostos. "Si algú s'ho pensa, es pot emportar un desengany", ha dit el líder del PSC des de Gandesa. Illa s'ha mostrat disposat a negociar els pressupostos de la Generalitat del 2024 amb ERC i Junts, però sempre que abans els republicans compleixin els compromisos que van acordar pels comptes del 2023. "Em preocupa molt el valor de la paraula i de la signatura del president de la Generalitat", ha assegurat en relació amb els incompliments que denuncien els socialistes, i ha insistit que si no es materialitzen "no hi ha possibilitat" d'obrir una nova negociació.

Illa ha valorat les declaracions de la presidenta del Parlament, Anna Erra, que en una entrevista a l'ACN ha instat Aragonès a arribar a acords amb Junts i PSC, alhora que ha demanat generositat al president. El líder socialista ha comentat Aragonès "ha de ser realista" en la negociació dels comptes perquè "és el govern més dèbil que ha tingut Catalunya en els darrers anys". "No hi ha més camí que arribar a acords", ha emfatitzat.

En el cas que s'iniciïn converses, el PSC no exclou "ningú". "Negociarem en base el pes parlamentari que ens van atorgar els ciutadans com a primer partit de Catalunya", ha remarcat, i ha afegit que no té cap inconvenient en que s'hi afegeixin més formacions, sempre que no hi hagi "res incompatible" amb el que consensuï l'executiu amb els socialistes.

Respecte l'esmena a la totalitat presentada pel PP a la llei d'amnistia al Congrés, el líder del PSC ha expressat el seu "desig i convicció" que el text "arribarà a bon port", fet que permetrà en la seva opinió donar "un pas més a favor de la convivència i la concòrdia". Illa també s'ha posicionat sobre la reunió que van mantenir fa uns mesos els populars amb Junts: "no hi tinc cap inconvenient", ha manifestat. Tot i això, ha afegit: "constato una diferència entre el que el PP diu i el que el PP fa".

En aquest sentit, ha destacat que quan els socialistes es reuneixen amb altres partits són "transparents amb els acords" i que són per millorar la qualitat de vida de la ciutadania. "Quan veig el que es trasllada de les reunions entre la dreta catalana i la dreta espanyola veig que només parlen de repartir-se el poder, no de la convivència i la concòrdia", ha finalitzat.