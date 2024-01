Detingut un lladre que va entrar a robar a la rectoria de Roses i es va acabar amagant al lavabo

Els Mossos d'Esquadra han detingut un lladre que va entrar a robar a la rectoria de Roses (Alt Empordà) i que es va amagar al lavabo per intentar que no l'enxampessin. Els fets van passar el dia 1 de gener pels volts de les set de la tarda, segons ha explicat el Diari de Girona (DdG). El mossèn va ser qui va avisar a als Mossos quan es va trobar l'individu de 48 anys i amb antecedents robant a la zona de l'habitatge, a la planta de dalt de la rectoria. En comptes de fugir, l'home es va tancar al lavabo amb el pestell passat per intentar que no el trobessin. Quan els agents van arribar, l'home no va voler sortir i els policies van haver de forçar el pestell.

Més tard es va comprovar que el lladre havia entrat a robar forçant dues portes. Per tot plegat va quedar detingut per un delicte de robatori amb força.