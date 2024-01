Troben mort un nadó dins d'una paperera a la Bisbal d'Empordà

Un escombriaire de la Bisbal d'Empordà s'ha trobat aquest dimarts al matí un nadó mort en una paperera del centre del municipi. Els fets s'han produït pels volts de quarts de vuit del matí, quan el treballador que estava fent la ronda habitual s'ha trobat el recent nascut, encara amb el cordó umbilical a dins de la bossa de la paperera que hi ha entre a la placeta del carrer Germans Sitjar. De seguida ha avisat als serveis d'emergència i la Policia Local que ha arribat al lloc dels fets als pocs minuts. A continuació s'ha activat a l'Àrea d'Investigació Criminal de la regió de Girona dels Mossos d'Esquadra que s'ha fet càrrec de la investigació. La cerca es fa a través de les càmeres de seguretat que hi ha en establiments de la zona.

El lloc on ha aparegut el cos és molt cèntric, just al casc antic i on la circulació amb vehicle està restringida. Quan el treballador ha trobat el cos, la víctima ja estava morta. Fins al lloc dels fets també s'hi ha desplaçat diverses dotacions del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) que han confirmat la mort del nadó. Un equip de psicòlegs ha atès el treballador que ha trobat la criatura morta a primera hora del matí.

Els Mossos i la Policia Local han tancat els accessos a la placeta on hi ha la paperera fins a quarts de dotze del matí quan ha arribat una furgoneta de la funerària que s'ha emportat el cos del nadó. Després, els operaris municipals han netejat amb aigua a pressió la zona que ha quedat reoberta als vianants. Es tracta d'un espai molt concorregut de la Bisbal, just al centre del municipi, on la circulació amb vehicle està restringida i amb alguns comerços i establiments propers amb càmeres de seguretat.

Lamenta els fets

L'alcalde de la Bisbal d'Empordà, Òscar Aparicio, ha lamentat els fets i ha explicat que tota la ciutat ho lamenta "profundament". Aparicio ha confirmat que ha estat un treballador municipal qui ha trobat el cos. "Ara mateix no us podem dir res més del que hi ha, perquè és un cas que ara mateix porta l'equip d'investigació dels Mossos d'Esquadra. Només podem fer que lamentar els fets", ha conclòs.