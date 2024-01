Els contagiats de grip a Catalunya superen el pic de l'any passat i creix el nombre d'ingressats per covid

Els contagis de grip continuen augmentant a Catalunya i, des de fa alguns dies, la incidència de la malaltia és la més alta de les últimes temporades, des de l'inici de la covid-19. El pic actual se situa en 153 casos per 100.000 habitants, si bé encara és inferior al dels anys anteriors a la pandèmia, quan la taxa era al voltant dels 350-400 casos, segons dades de Salut. L'elevada incidència de la grip en menors de 4 anys indica que probablement seguirà en ascens. D'altra banda, actualment hi ha 727 persones ingressades als hospitals amb covid-19, 183 més que la setmana anterior, i 24 a les UCI per la malaltia, 11 més. Les dades mostren que baixen les bronquiolitis en infants però cal esperar més dies per confirmar el final de l'onada.

Les dades del Sistema d'Informació per a la Vigilància d'Infeccions a Catalunya (SIVIC), actualitzades aquest dimarts, mostren un lleuger descens de les infeccions respiratòries, però estan afectades per les festes de Nadal i el menor ús dels serveis assistencials.

Això sí, la grip continua la tendència ascendent, amb 12.087 casos diagnosticats a l’atenció primària, pels 10.186 de la setmana anterior. L’any passat, el pic de la grip a Catalunya es va situar en els 10.526 casos.

Per franges d’edat, les dades mostren un augment en tots els grups, menys en els infants. S’han registrat 4.758 casos de grip en l’última setmana entre les persones de 15 a 44 anys (3.759 la setmana anterior); 3.011 en el grup de 45 a 59 anys (2.370); 1.045 en el grup de 60 a 69 anys (709); 838 en les persones entre 70 i 79 anys (543); 557 en els majors de 80 anys (379). En els infants de 0 a 4 anys, s’han diagnosticat 978 casos de grip, pels 999 de la setmana anterior, i entre els que tenen 5 i 14 anys, 900 (1.427).

El 65% dels hospitalitzats i el 77% de les persones que van acudir a urgències amb grip als hospitals de l’Institut Català de la Salut (ICS) durant aquesta setmana no estaven vacunats. La cobertura vacunal de la grip és del 65% en persones majors de 80 anys i del 53% en els que tenen entre 70 i 79 anys. En covid, la cobertura és menor, del 59% per als més grans de 80 anys i del 45% per a les persones d’entre 70 i 79 anys.

Els casos detectats de covid-19 a l'atenció primària passen de 6.260 en la penúltima setmana de l’any a 4.873 en l’última. La taxa actual és de 62 casos per 100.000 habitants. Ara bé, el nombre d’ingressats amb coronavirus a planta -s'inclouen persones que poden haver ingressat per altres motius i després els detecten la covid-19- és ara de 727, mentre que la setmana passada n’eren 544. A les UCI, hi ha 24 persones ingressades per covid-19; la setmana anterior, 13.

Els casos del virus causant de la bronquiolitis, el virus respiratori sincicial (VRS), fa dues setmanes que es troben en descens. En l’última setmana, s’han registrat 630 casos, 316 en menors d’un any. Dues setmanes abans, els casos de VRS van arribar a un pic de 1.041, lluny del màxim de la temporada passada, quan se’n van registrar 1.872.

Aquesta temporada hivernal ha estat la primera en què s’han immunitzat els nadons de fins a sis mesos davant el VRS. Des de l’octubre fins a la segona setmana de desembre, aquesta immunització s’associa amb una disminució de casos de bronquiolitis; concretament, amb una reducció del 77% de les visites a urgències per bronquiolitis per VRS; del 84,5% de les hospitalitzacions i del 87,4% dels ingressos a les UCI, en aquesta franja d’edat, en comparació a l’any anterior. El 83,4% dels nadons han rebut aquesta immunització.

Un 13,7% més d’activitat als CUAP

Les urgències a hospitals i CUAP s'han incrementat un 5,5% en l’última setmana a Catalunya i un 12,1% en l’últim mes. L'increment de l’activitat de la darrera setmana ha estat principalment als centres d’urgències de l’atenció primària (CUAP), amb un 13,7% més. Aquests centres han atès més de 6.000 urgències diàries de mitjana.

Als hospitals, l’activitat a les urgències ha augmentat un 1,3%, amb 11.176 visites diàries de mitjana. També ha augmentat el percentatge d'ingrés hospitalari, amb el 10,6%.

A l’atenció primària, la setmana del 18 al 24 l’activitat ordinària (de dilluns a divendres, de 8 a 20 h) havia estat un 1,51% superior a la mateixa setmana que l’any anterior, mentre que en els darrers set dies, del 25 al 31 de desembre, ha baixat un 17,07% respecte a la mateixa setmana que l’any anterior. En el cas de l’activitat assistencial continuada (CUAP), ha augmentat un 14,40% i 72,12% en la setmana del 18 al 24 i en la del 25 al 31 de desembre, respectivament. Pel que fa al 061 Salut Respon, també està rebent més trucades

El Departament de Salut assegura en un comunicat que el sistema sanitari està preparat per donar resposta a l’increment de la circulació de virus respiratoris i que no ha fet falta prendre mesures extraordinàries. També recalca que estan totalment garantides les visites habituals de seguiment de pacients amb malalties cròniques en les consultes d’atenció primària. La conselleria espera que aquesta setmana es mantingui l'activitat assistencial encara a nivells alts.

Mesures per prevenir contagis

El Departament de Salut recorda alguns consells per prevenir les infeccions respiratòries, en aquestes setmanes de molta circulació de virus, com són rentar-se les mans sovint i adequadament; tapar-se el nas i la boca amb un mocador d'un sol ús a l'esternudar o tossir; ventilar els espais interiors; usar mascareta homologada si es tenen símptomes; limitar els contactes o quedar-se a casa si la persona es troba malament; consultar amb un professional sanitari si es tracta de persones grans o amb patologia crònica o si l'evolució de la malaltia és dolenta i vacunar-se de grip i de covid-19 en cas de trobar-se en una situació de salut vulnerable o formar part d'algun altre dels grups indicats.