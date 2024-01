El consum televisiu tanca el 2023 amb un mínim històric

La consultora audiovisual GECA ha publicat aquest dimarts el seu informe anual en el qual assenyala que el consum televisiu del 2023 ha registrat un mínim històric de 174 minuts de mitjana per persona a l'Estat. Es tracta de la xifra més baixa comptabilitzada des del 1992, seguint la tendència de l'any anterior que es va quedar en 184 minuts. A més, enguany, destaca un important descens d'una franja d'edat concreta, aquells espectadors amb edats compreses entre els 25 i els 44 anys, concretament amb tretze minuts menys. En quant al canal més vist, a nivell estatal lidera la llista per segon any consecutiu Antena 3 (amb un 13,3% d'audiència) encara que ho fa empitjorant dades respecte el 2022.

Telecino i La 1 completen el podi, on també es denota que – per temàtica – el futbol encapçala l'interès. La gala musical d''Eurovisió' va ser el programa no esportiu més vist el 2023. 'Masterchef' és el programa que més posicions ocupa pel que fa a les emissions en diferit.

Finalment, en l'anàlisi dels resultats autonòmics, es mostra que TV3 és el canal més vist amb un 13,9% d'audiència, dues dècimes menys respecte el mateix període de l'any anterior. El segueixen a més distància Aragón TV (amb un 11,5%) i TVG (amb un 11%).