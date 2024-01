The Tyets i el seu 'Coti x coti' encapçalen el rànquing de videoclips en català més vistos a Youtube el 2023

Actuació de The Tyets amb la Cobla Sant Jordi-Ciutat de Barcelona.ACN

El videoclip de la cançó 'Coti x coti', del duet mataroní The Tyets, és el videoclip en català més vist de l'any a la plataforma YouTube de tots els publicats durant el 2023, segons Enderrock. El vídeo ha superat 5 milions i mig de visualitzacions, en concret, 5.562.100. Aquest 2023 fins a cinc videoclips en català han aconseguit superar la marca del milió de visualitzacions: 'La platja', de Stay Homas i The Tyets (més de 2 milions); 'La nòria', de Stay Homas; 'Mussegu', de Figa Flawas i 'La nit està que crema', dels calafellencs Buhos. Més enllà del Top 5, se situen per sota del milió de reproduccions: Joan Dausà amb 'Judit'; Figa Flawas i Mushka amb 'Diabla' i Miki Núñez i el seu 'Gelat'.

Segons un comunicat d'Enderrock, els 100 videoclips en català publicats el 2023 han sumat un total de 31.342.200 reproduccions; una xifra que és la millor dels darrers quatre anys. També suposa un «pas endavant notable» (+51%) respecte al 2022. Destaca que és la segona dada més alta des que Enderrock va començar a fer aquest rànquing l'any 2017. Només superada per les prop de 58 milions de reproduccions del 2019, l'any que Rosalia va publicar 'Milionària' i va fer saltar els marcadors amb 26 milions de visites. Ara mateix, ja supera els 42 milions.

Els artistes que han situat més videoclips en el Top 100 han estat Mushka, Santa Salut i Els Catarres amb 6 cadascun, i Figa Flawas amb 5. Amb 3 videoclips a la llista hi trobem 31 FAM, Baya Baye, Buhos, Els Amics de les Arts, La Fúmiga, Stay Homas i The Tyets; i amb 2 videoclips a Els Atrapasomnis, Joan Dausà, Joan Miquel Oliver, Julieta, La Ludwig Band, Lildami, Maria Hein, Som Mainada, Triquell i Xavi Sarrià.

Només sis videoclips per a públic familiar han ocupat alguna de les cent primeres posicions de la llista, repecte als dotze que ho van fer l'any 2022. Enguany, hi trobem dos videoclips del projecte Som Mainada, un d'Ambauka, dos d'Els Atrapasomnis, i un clip d'una cançó del programa Beta del SX3.

País Valencià i Illes Balears

El clip valencià més reproduït ha estat 'Finals', de La Fúmiga; i el balear ha estat 'Lo que romp es coret', de la cantautora Maria Jaume.