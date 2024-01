Mor als 83 anys Isabel Steva 'Colita', la referent del fotoperiodisme

La fotògrafa Isabel Steva Hernández, coneguda artísticament amb el pseudònim Colita, ha mort aquest diumenge a Barcelona als 83 anys. Figura destacada en l'àmbit del fotoperiodisme, especialment associada a l'escena de la 'Gauche Divine', ha capturat moments crucials de la història de Barcelona. Recentment, al passat octubre, se li havia concedit el premi Ofici de Periodista, que atorga el Col·legi de Periodistes, per la seva trajectòria i implicació en el moviment feminista. També vinculada a la 'Nova Cançó Catalana' ha col·laborat al llarg de la seva trajectòria en publicacions com Interviu, Fotogramas o Telexprés.

Colita va iniciar la seva carrera autodidacta com a fotògrafa a principis dels anys seixanta, en ple franquisme i en un període en què l’expressió artística i el periodisme eren l’única arma davant la censura i l’oposició de l’Església.

En els seus més de 40 anys de professió ha realitzat més de 40 exposicions i ha publicat més de 30 llibres. Les seves obres es troben en col·leccions tan importants com el Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) o el Museu Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Al llarg de la seva carrera li han donat diversos premis com la Medalla de Mèrit Artístic de l'Ajuntament de Barcelona, la Creu de Sant Jordi, el Premi Nacional de Fotografia i la Medalla d'or a les Belles Arts per la seva trajectòria, entre d'altres.

Destaca la seva galeria de retrats amb protagonistes com Gabriel García Márquez, Joan Miró, Salvador Dalí, Orson Welles i Carmen Amaya. I ha deixat documents gràfics de moments històrics com la tancada a Montserrat, la mort de Franco i diverses manifestacions polítiques.

Des del Govern, la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, s'ha mostrat colpida per la mort «d'una de les grans fotògrafes del nostre país». «La cultura catalana li deu molt, tant per la qualitat de la seva obra com per la representació que hi veiem del món cultural català: la Gauche Divine, la Nova Cançó i molt més. Una abraçada a la família», ha afegit a través del seu compte de X.

Per la seva banda, el Col·legi de Periodistes també ha expressat a través de les xarxes socials la seva consternació per la mort de Colita tot recordant que fa només una dies recollia el premi Ofici de Periodista.