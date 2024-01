Els accidents de trànsit causen la mort de 152 persones el 2023, un 13% menys que al 2019

Els accidents de trànsit a les carreteres catalanes han causat la mort de 152 persones el 2023, un 13% menys que el 2019, any que es pren com a referència per als compliments dels objectius de reducció de sinistralitat. En relació al 2022, hi ha 5 víctimes mortals menys. En total, s'han registrat 135 sinistres mortals a la xarxa interurbana catalana, segons el balanç que ha fet públic el Departament d'Interior el primer dia de l'any. Els col·lectius vulnerables, és a dir, motoristes, vianants i ciclistes, sumen quasi la meitat de víctimes mortals (46,3%) a les carreteres catalanes. En concret, aquest 2023, han mort 53 motoristes, 12 vianants i 4 ciclistes. Pel que fa a la carretera més mortífera, ha tornat a ser l’AP-7, amb 15 morts.

Amb tot, es consolida la reducció de les víctimes mortals d’aquesta via respecte a l’any passat, un 37,5% menys, quan hi va haver 24 morts. La xifra de morts a l'autopista enguany és la mateixa que la del 2019, abans de l’alliberament dels peatges.

La resta de vies amb més sinistralitat son l'A-2, on s'han registrat 8 morts, l'N-II, on hi ha hagut 7 morts, la N-340, amb 6 morts i la C-32, la C-37 i la C-55, amb 5 morts cadascuna.

Les últimes víctimes mortals del 2023 han sigut un home i dos menors a Palau-saverdera.