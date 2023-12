Taxis, peatges i transport públic: les principals pujades de preus que porta el 2024

El 2023 serà recordat com l'any en què totes les mirades han estat posades en la lluita contra la inflació. Els aliments han tocat sostre, amb pujades de preu que han superat el 10%, i també ha arribat a nivells rècord l'Euríbor, que ha assolit les taxes més altes des de la crisi del 2008. Malgrat que sembla que l'any acaba amb els preus moderant-se i donant un petit respir, el 2024 arriba amb alguns serveis que s'encariran. Destaquen els taxis i els peatges, que s'apujaran al voltant d'un 3% a partir del pròxim dilluns; i el transport públic, que augmenta els preus dels títols més utilitzats a partir de meitats de gener. Durant el pròxim any també augmentarà el preu de l'aigua i gradualment els impostos a la factura de la llum i el gas.

Tot i aquestes pujades, es manté durant tot l'any la gratuïtat dels abonaments de Rodalies i almenys durant sis mesos la bonificació de l'IVA dels aliments (no tenen l’impost els productes bàsics i del 5% els de primera necessitat, com pastes i olis).

Els títols de transport més habituals pugen de preu

Després de tres anys amb preus congelats, aquest gener s'encareixen els títols de transport públic més habituals. Ho faran, però, a partir, del dilluns 15. L'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) apuja les tarifes un 6,75% a l'àrea metropolitana de Barcelona, mentre que a la resta de zones, com a Tarragona, ho fan un 3%.

La T-casual i el bitllet senzill no tenen descomptes, de manera que amb l'increment de tarifes passaran a costar 12,12 euros la targeta unipersonal de 10 viatges i 2,56 un bitllet senzill. La T-usual (abonament unipersonal d'un mes) i la T-jove (unipersonal pels menors de 30 anys) sí que mantenen el descompte del 50% per afavorir els viatgers més recurrents, de manera que la targeta unipersonal d'un mes per una zona costarà 21,35 euros -1,35 euros més que actualment- i la T-jove tindrà un preu únic per totes les àrees de 42,70 euros, en lloc dels 40 actuals.

Pel que fa a la caducitat, els títols comprats abans del 14 de gener es podran utilitzar fins al 30 d'abril. En el cas de la T-verda i la T-16 mantindran la data de caducitat pròpia de cada títol.

A Renfe, es manté la gratuïtat dels abonaments de Rodalies i Mitjana Distància, sempre que es facin un mínim de 16 trajectes durant el quadrimestre. Els bitllets d'Avant també continuen amb un descompte del 50%. El funcionament d'aquests títols és el mateix que durant tot el 2023.

Els taxis seran un 3% més cars

Les tarifes dels taxis de l'àrea metropolitana de Barcelona també s'apujaran aquest 2024 i ho faran al voltant del 3%. En concret, de dilluns a divendres durant el dia -tarifa 1- agafar un taxi costarà 1,27 euros el quilòmetre, quatre cèntims més que enguany. A les nits, dissabtes i festius -tarifa 2- s'encarirà fins als 1,56 euros el quilòmetre, cinc cèntims més. Abaixar la bandera s'apujarà cinc cèntims, fins als 2,60 euros; i el preu per hora d'espera augmentarà poc més d'un euro, fins als 25,60 euros. Els suplements es mantenen.

Ressalta l'encariment del 15,4% de la tarifa 4, que és la que fan servir els viatgers que van del moll Adossat a l'aeroport del Prat -està pensada sobretot per creueristes-. Així, mentre que enguany costa 39 euros, s'enfilarà fins als 45 euros. El ple de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) va justificar l'augment pel fet que la tarifa estava congelada des del 2015.

Els peatges de la Generalitat s'encareixen al voltant del 3%

En la mateixa línia, els quatre peatges gestionats per la Generalitat apujaran les tarifes entre un 3,33% i un 3,5% a partir d'aquest dilluns. L'encariment més important és el de la C-16 al tram entre Sant Cugat, Terrassa i Manresa, que costarà un 3,5% més (per exemple, el peatge entre Sant Cugat i Terrassa de dilluns a divendres per un turisme passarà dels 1,62 euros actuals als 1,68 euros). La resta de peatges pujaran un 3,33%, de manera que creuar el Túnel del Cadí per un turisme passarà dels 13,48 euros actuals fins als 13,92 euros. Al seu torn, els túnels de Vallvidrera seran 14 cèntims més cars a l'hora baixa, fins als 4,48 euros; i 16 cèntims més a l'hora punta, fins als 5,04 euros.

Les noves tarifes es fixen agafant la variació anual de l'Índex de Preus de Consum (IPC) del mes d'octubre, que va ser del 3,5% a l'Estat. La fórmula també té en compte un coeficient corrector entre el trànsit real i el previst anys enrere. La pujada de les tarifes que hi haurà a partir del pròxim dilluns és lleugerament inferior a la de fa un any, quan van augmentar entre un 6,5% i un 7,3%.

En relació amb els peatges, també cal recordar que a partir del pròxim 1 de gener també s'amplien els descomptes a la C-16 i la C-32. A la C-16, s'avançarà l'hora punta del matí a les 6.30 hores en els descomptes de dies no festius, que s'apliquen a les barreres de Sant Vicenç de Castellet en ambdós sentits. A la C-32, s'incrementa fins al 75% el descompte per mobilitat obligada en el tram entre Sitges i el Vendrell amb l'objectiu de fer «més atractiva» l'autopista i alleugerir de trànsit la C-31 (actualment la bonificació és del 70%).

En matèria de transport, a partir del pròxim dilluns també decau la bonificació de cinc cèntims el litre de carburant que mantenen els transportistes –cal dir els combustibles han tancat el 2023 en mínims anuals i fa setmanes que baixen de preu-.

S’encareix la factura de l’aigua

A més, a partir d’aquest dilluns entra en vigor l’increment del 33,7% de la tarifa mitjana de l’aigua, que passarà de 0,74 a 0,99 euros per metre cúbic. L’Agència Catalana de l’Aigua calcula que l’encariment tindrà un impacte d’un euro per persona, malgrat que l’import definitiu pot variar en funció de cada municipi. La companyia va justificar la pujada pel fet que les tarifes no es revisaven des del 2017, el context de sequera, i l’augment del preu de la llum i el sobrecost que aquest provoca en l’ús de plantes dessaladores.

Ara bé, l’impacte en la factura dels clients dels 23 municipis abastits per Aigües de Barcelona es preveu que sigui a partir del març. En concret, l’encariment serà d’una mitjana de cinc euros. L’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), però, preveu que amb els nous preus més clients es puguin beneficiar de les bonificacions.

Augment gradual de l'IVA de la llum i l'electricitat

Durant aquest 2024 també augmentaran gradualment l'IVA de la llum i l'electricitat. Derivat de la normalització dels preus energètics, l'últim Consell de Ministres de l'any del govern espanyol va optar per retirar de manera progressiva les bonificacions.

Així, l’impost especial sobre l’electricitat serà reduït durant els sis primers mesos de l’any i a partir del juliol s’enfilarà fins al 3,8%. En la mateixa línia, l’impost sobre el valor de la producció elèctrica, que ara està suspès, recuperarà gradualment el seu valor habitual. En relació amb l’electricitat, cal recordar que aquest dilluns també entra en vigor la nova tarifa regulada (PVPC), que pretén reduir la «volatilitat» dels preus i propiciar que les factures tinguin més estabilitat, segons el govern espanyol. Pel que fa al gas, també pujarà fins al 10% a partir de l'1 de gener i fins al març. Passat l'hivern es recuperarà el tipus normal del 21%.

Els lloguers, limitats a un 3%

D'altra banda, el govern espanyol manté la limitació d'apujar els lloguers en l'actualització de rendes, que enguany estarà al 3%, i no el 2%, com el 2023. La mesura es va aprovar per evitar que, en la revisió dels contractes que s'actualitzen amb l'IPC, un llogater pogués veure el preu de l'habitatge augmentat per sobre del 6 o 10% quan la inflació estava disparada.

Pel que fa a les hipoteques, el desembre ha tancat amb l'euríbor per sota del 4% per primera vegada en mesos, després de les fortes pujades registrades durant tot l'any. Això pot implicar un estalvi per als hipotecats a tipus variable que hagin de fer revisió semestral. ASUFIN calcula un estalvi d’uns 19 mesos mensuals en una hipoteca de 100.000 euros a 25 anys amb Euríbor +1% que s’hagi de revisar ara.

Les pensions pugen un 3,8%

Amb el canvi d'any, els pensionistes també veuran com pugen les seves nòmines. D'acord amb la revalorització lligada a l'IPC aprovada en l'últim consell de ministres, les pensions pujaran un 3,8%. La pensió mitjana de jubilació a Espanya s'incrementarà per tant uns 52 euros al mes i un conjunt de 734 euros tot l'any. La mitjana de les pensions de tot el sistema -que se situa en els 1.200 euros- experimentarà un increment d’uns 46 euros al mes, fins als 638 euros l’any.