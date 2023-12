L'onzena Grossa de Cap d'Any reparteix aquest diumenge cinc grans premis que van dels 5.000 als 200.000 euros

L'onzena edició de la Grossa de Cap d'Any repartirà aquest diumenge cinc grans premis, que van dels 5.000 als 200.000 euros. El sorteig es farà a les 12.55 h i fins les 11.00 h encara es podran comprar butlletes al web de Loteries de Catalunya. Alhora, poden adquirir-se en els 2.000 punts de venda disponibles. El primer premi és de 200.000 euros per bitllet, el segon de 65.000 euros i el tercer de 30.000.

També, hi ha dos quarts de 10.000 euros i tres cinquens de 5.000. Dels vuit sortejos s'obtindran els números guanyadors de la primera, segona, tercera, quarta i cinquena categoria de premis. Enguany s'han posat a la venda 100.000 números (del 00000 al 99999), amb 50 sèries, cinc en format electrònic amb un preu per bitllet de 10 euros.

A banda dels premis principals, es mantenen els premis a les terminacions dels vuit números guanyadors (4 xifres, 3 xifres i 2 últimes xifres coincidents), així com els números anterior i posterior a cada un. També es reintegraran tots els bitllets acabats en l'última xifra del primer premi.

Ara bé, no es poden acumular els premis del mateix número guanyador, és a dir, un bitllet, les darreres quatre xifres del qual es corresponen amb el número premiat guanyarà el premi corresponent a l'encert de les quatre xifres, però no el premi corresponent a les tres, dues o darrera xifra.

El sorteig de la Grossa de Cap d'Any l'oferirà en directe TV3 des dels platós de Sant Joan Despí i el presentaran Anna Simon en companyia de Carles Xuriguera i Fel Faixedas

Loteries de Catalunya ha destinat 6,46 milions d’euros a lluitar contra la pobresa infantil i l’exclusió social a Catalunya. D'aquesta quantitat, 3,46 milions d'euros finançaran el Pla pilot per a l'abordatge de la pobresa infantil, amb l'objectiu de garantir aliments i assistència material bàsica a famílies amb menors a càrrec. Els altres tres milions es destinaran a proporcionar ajuda alimentària i material a persones vulnerables.

La Grossa amb La Dooble

Abans que comenci el sorteig en directe, TV3 comunicarà els resultats del sorteig digital de La Dooble, els sis números guanyadors i les entitats guanyadores. Aquest any, el joc de La Dooble va acompanyat de La Grossa de Cap d’Any, així en una mateixa participació hi ha dos números, un participa en el sorteig de La Dooble i l’altre en el de La Grossa. La Dooble és l’alternativa catalana a les participacions tradicionals de Nadal, amb una millor experiència de gestió i pensada especialment per a les entitats sense ànim de lucre inscrites en el registre oficial d’entitats que els correspongui.

El preu de la participació és de 4 euros, 2 euros juguen a La Grossa de Cap d’Any (es pot guanyar 40.000 euros) i 2 euros a La Dooble (amb premis de fins a 1.000.000 euros a repartir entre totes les participacions venudes amb el número guanyador). Els clubs i les entitats poden demanar un donatiu d’1 euros, 2 euros, 3 euros o 4 euros.

A més, La Grossa amb La Dooble també repartirà premis promocionals entre els clubs i les entitats sense ànim de lucre. Així, el club o l’entitat que ha distribuït les participacions premiades amb el primer premi guanyarà 30.000 euros, les dues entitats o clubs que han distribuït les participacions premiades amb els segons premis obtindran 20.000 euros cadascuna, i les tres entitats o clubs que han distribuït les participacions premiades amb els tercers premis s’emportaran 10.000 euros cadascuna. Més de 630 clubs i entitats sense ànim de lucre d’arreu del territori han participat.

La Grossa de Cap d’Any de l’any passat va repartir els cinquens premis a Cabrera de Mar, Sant Cugat, Barcelona, Gelida i Berga. Els quarts premis van anar majoritàriament a Tortosa, Cardona, Sant Boi de Llobregat, Argentona i Molins de Rei. Pel que fa al tercer premi, va caure a Cardedeu, mentre que el segon va anar a parar a Sant Just Desvern. El primer premi es va repartir a Barcelona i es va vendre majoritàriament a un supermercat del barri de Gràcia.