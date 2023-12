Catalunya frega les 100.000 instal·lacions d’autoconsum, que sumen 950 MW

Catalunya compta ja amb un total de 99.305 instal·lacions fotovoltaiques d’autoconsum que sumen 949,54 MW instal·lats. Aquestes instal·lacions són les que consten en el registre d’autoconsum de Catalunya de la Direcció General d’Energia de la Generalitat fins el 30 de novembre. Les previsions de la Generalitat, confirmades per les dades disponibles fins finals del mes passat, preveien que al tancament de 2023 s'excedirien les 100.000 instal·lacions.

Fins a finals de juny, Catalunya sumava un total de 84.882 instal·lacions amb una potència instal·lada de 718 MW, per la qual cosa les instal·lacions d’autoconsum continuen a l’alça, encara que l’increment dels tipus d’interès ha portat part de la població a frenar una mica la presa de decisions a l’hora de plantejar-se col·locar plaques solars.

De fet, empreses com Holaluz o SolarProfit han dut a terme diversos ajustaments de plantilla aquest any com a conseqüència d’aquest alentiment en el creixement de les instal·lacions fotovoltaiques.

No obstant, les dades demostren que Catalunya ha viscut un autèntic boom de l’autoconsum en els últims anys. Per fer-se una idea del creixement experimentat, n’hi ha prou amb esmentar que el 2018 amb prou feines es van instal·lar 101 instal·lacions d’autoconsum fotovoltaic a Catalunya.

D’aquella xifra es va passar a les 1.970 de 2019, a les 5.996 implantades el 2020, a un total de 12.730 instal·lacions el 2021, a 39.067 el 2022 i en només la primera meitat d’aquest any es van registrar unes altres 25.018 instal·lacions. És a dir, que les plaques solars han proliferat per cases i edificis de Catalunya a un ritme de creixement de tres dígits, duplicant i fins i tot triplicant volums cada any.

Del total d’instal·lacions fotovoltaiques donades d’alta a Catalunya, la gran majoria (entorn d’un 95 %) tenen una potència menor o igual a 15 kW, per la qual cosa la majoria són d’ús domèstic.

El desencadenant d’aquest furor per les plaques solars té el seu origen en la derogació de l’anomenat 'impost al sol’, l’octubre de 2018, un càrrec transitori que s’imposava als autoconsumidors per l’energia generada i consumida a la pròpia instal·lació.

El 'boom' de l’autoconsum

El motiu principal del boom de l’autoconsum és la voluntat dels consumidors de pagar-ne menys per l’energia, encara que la volatilitat en els preus provocada per conflictes com la guerra a Ucraïna ha accelerat l’aposta dels ciutadans per les plaques solars.

També la Generalitat vol potenciar al màxim l’autoconsum, i per això va transferir el mes de maig passat a l’Energètica 58,9 milions perquè ubiqués instal·lacions d’autoconsum en cobertes i teulades d’edificis públics per assolir uns 77 MW en fotovoltaica a finals de 2024.