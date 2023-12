Catalunya rebrà 28,8 MEUR en ajuts per a la sostenibilitat, l'eficiència energètica i digitalització del sector turístic

Catalunya rebrà 28,89 milions d'euros en ajudes per a la sostenibilitat, eficiència energètica i la digitalització del sector turístic. Així ho van acordar l'Estat i les comunitats autònomes a la reunió de la Conferència Sectorial de Turisme celebrada aquest divendres a Madrid. La cita va servir per acordar el repartiment dels 183 milions que sumen els diversos programes de transformació i la millora de la competitivitat del sector que ha aprovat el govern espanyol. El més important, que suma 119 milions d'euros, està pensat per finançar projectes d'eficiència energètica, gestió de residus i climatització. També es van acordar paquets d'ajudes a la digitalització i la sostenibilitat social del turisme.

En un comunicat, el ministre d'Indústria i Turisme, Jordi Hereu,va destacar el lideratge d'Espanya en matèria turística i va recordar les excel·lents dades tant de visitants com de despesa en destinació al llarg del 2023. «Cal continuar treballant per, entre tots, mantenir i reforçar la nostra posició com a líders del turisme mundial l'any vinent, per al qual, a més, comptem amb excel·lents perspectives», va indicar.