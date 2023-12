Aragonès vol que el referèndum pregunti per la independència i obre la porta a afegir-hi «alguna altra proposta»

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, vol que el referèndum pregunti «per la independència». I, en una entrevista a l'ACN, ha obert la porta a afegir-hi «una altra proposta». El president ha insistit que «la independència ha de ser una opció» en la consulta, i que no s'hi poden barrejar «qüestions gaire diferents»per evitar un resultat ambigu: «El referèndum ha de ser clar, i s'ha de percebre la voluntat de la ciutadania sobre la independència o sobre una altra proposta, si n'hi ha». Aragonès ha reiterat que l'objectiu final de la votació ha de ser resoldre el conflicte polític amb l'Estat. D'altra banda, ha apostat perquè totes les taules de negociació que hi ha ara mateix acabin en un «únic espai» per reclamar el referèndum.

Aragonès ha defensat un referèndum a Catalunya que pregunti sobre la independència com a proposta per resoldre el conflicte amb l'Estat, i per tal que la ciutadania es pronunciï: «És el requisit imprescindible». En declaracions a l'ACN, el president de la Generalitat ha afegit que la consulta ha de ser «clara» per tal que es percebi la voluntat del país sobre «una qüestió concreta»

El cap de l'executiu ha asseverat que «la independència ha de ser una opció», i tot seguit ha afegit: «A partir d'aquí, algú pot tenir una altra proposta. Però la independència ha d'estar sobre la taula. Si no, no es tancarà el debat».

Aragonès va dir, a mitjans octubre, que apostava per un «referèndum a l'escocesa», com a conclusió després d'haver estudiat l'informe del Consell Acadèmic per l'acord de claredat. El president va afegir que la consulta s'havia de plantejar de manera que la ciutadania es pronunciés amb un 'sí' o un 'no' sobre la independència.

El president va encarregar aleshores un informe a l'Institut d'Estudis de l'Autogovern de la Generalitat per compartir els instruments jurídics de la proposta d'un referèndum «possible, viable i legal». A l'entrevista a l'ACN, Aragonès ha explicat que l'informe ja està «molt avançat» i que s'enllestirà durant les setmanes entrants.

Una única taula

El president també ha opinat que espera millorar la complicitat entre els partits independentistes: «Espero que el 2024 la coordinació sigui una realitat», ha apuntat, per afegir que així s'obtindrien uns «millors resultats» per a la ciutadania del país.

Aragonès ha constatat que el seu «compromís» amb aquesta unitat és «clar», i que ja ha demanat diverses vegades, durant els darrers mesos, que els partits independentistes treballin plegats. En aquest sentit, troba «desitjable» que les diverses taules de negociació -entre partits i entre governs- acabin en un «espai compartit i únic». Almenys per tractar qüestions de fons com ara el referèndum.

Tot i això, Aragonès admet que ara encara no hi ha «les condicions» per fer-ho. El president creu que cada part ha d'avançar en la seva respectiva dinàmica negociadora, perquè es vagi creant una «confiança» entre totes les parts per poder avançar.

«Tot el que sigui tenir més força és bo. I en tindrem si treballem coordinadament i amb complicitat. I, amb més força, més resultats per als ciutadans», ha reflexionat davant el micròfon de l'ACN.

Taula de partits

Aragonès va dir a l'octubre que convocaria una taula de partits catalans -excepte l'extrema dreta de Vox- per analitzar les conclusions de l'informe d'experts de l'acord de claredat. On el president exposaria la seva proposta d'un referèndum «a l'escocesa».

Aquesta reunió -que s'havia de celebrar entre finals d'any i principis del 2024- no s'ha de fer sí o sí abans de la reunió de la taula de diàleg entre governs -prevista per al primer trimestre de l'any que ve: «Es pot fer en paral·lel», ha comentat.

Així, el president insisteix que la taula de partits catalans s'ha de fer «amb feina feta, conclusions i acords sobre la taula», tal com ha defensat el president: «No pot servir per tirar-nos els plats pel cap».

Finalment, Aragonès ha afirmat que «no s'imagina» cap altre escenari que la judicatura espanyola aplicant l'amnistia amb normalitat.