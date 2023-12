La CUP Lleida denuncia administrativament un regidor de Vox a la Paeria

La CUP ha denunciat per la via administrativa el regidor de Vox a la Paeria de Lleida Josep Roca per una desena de publicacions al perfil de l'edil a la xarxa X. Des de la formació consideren que els missatges publicats inciten a l'odi contra diversos col·lectius i atempten contra els drets fonamentals de les persones per motius de racisme, xenofòbia, islamofòbia, LGTBIfòbia o aporofòbia. La denúncia s'ha registrat a l'Organisme de Protecció i Promoció de la Igualtat de Tracte i la No-Discriminació de la Generalitat de Catalunya. El grup fa aquest pas després que la fiscalia provincial arxivés la causa contra Roca per una publicació també a X en què parlava "d'abatre" els Jordis.

En concret, la CUP de Lleida ha posat la denúncia vista la "impunitat en què volia quedar l'actuació" de Roca després que la Fiscalia arxivés la causa contra el regidor per la publicació que va fer a X sobre "abatre" els Jordis, la qual va esborrar després. A més, el grup considera que la ciutat "no mereix tenir uns representants que no respecten els drets fonamentals" i lamenten que les publicacions denunciades procedeixen d'un càrrec electe i afecten "col·lectius vulnerables". "No pot ser que els servidors públics atiïn l'odi entre la ciutadania", afirmen des de la CUP.

Així, el grup ha recopilat fins a 11 publicacions al perfil de Roca a X, les quals ha denunciat per la via administrativa per una suposada infracció de la Llei 19/2020, d'igualtat de tracte i no-discriminació. Des de la CUP creuen que cal imposar una multa d’entre 10.001 i 40.000 euros per cadascuna de les publicacions, i amb el seu grau màxim, tenint en compte que hi veuen intencionalitat, reiteració i danys morals.

Destaquen el fet que les mares i fills d’una escola pública de Lleida van ser "enregistrats sense consentiment" i "es va publicar la seva imatge al perfil de X del regidor, generant una situació de risc per als mateixos a l'atiar l'odi i la discriminació pel simple fet de ser d’origen àrab i religió musulmana". Des de la formació també han demanat a l’òrgan instructor que tingui en compte els drets dels infants i les seves mares, donant audiència a l'AFA i a la direcció del centre afectats.

Així mateix, afegeixen que si Roca no pot fer front a la multa que se li imposés, la podria substituir per treball no retribuït en activitats d'utilitat pública amb interès social i valor educatiu, en tasques de reparació dels danys causats, en assistència a les víctimes de discriminació o per l’assistència a cursos de formació en matèria d'igualtat de tracte i no-discriminació.