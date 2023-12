El PSC respon a Aragonès que la taula de diàleg «no s'ha de limitar a un tema que divideix» com el referèndum

El PSC ha respost a les declaracions de Pere Aragonès en una entrevista l'ACN on afirmava que a la taula de diàleg no s'havia de parlar ni la reforma del finançament ni d'un nou Estatut, ja que no resoldrien el conflicte polític. La portaveu del PSC, Alicia Romero, ha dit que la taula "no s'ha de limitar a un tema que divideix" com és el referèndum. "No ens agrada que el diàleg estigui limitat ni condicionat", ha advertit al republicà i ha insistit que s'ha de parlar "de tot el que preocupen als catalans". També ha comentat que espera que el conveni per la B-40 se signi en "els pròxims dies" i ha recordat que els socialistes resten a l'espera d'aquest projecte i de l'aprovació del PDU del Hard Rock abans de negociar els pressupostos.

Des del Parlament, Romero ha avisat que dimecres el Consell de Ministres va aprovar la modificació de la llei de carreteres perquè la Generalitat es pugui fer càrrec de les obres de la Ronda Nord i desencallar aquest projecte.

La portaveu ha destacat que tant el Hard Rock com la B-40 "són temes molt importants per negociar" els comptes de l'any vinent. Romero ha lamentat que el Govern "no ha estat capaç de pactar un pressupost en temps i forma" i s'arriba a 1 de gener amb els pressupostos d'enguany prorrogats.

Romero insta Junts a treballar "des del diàleg i l'acord" a Madrid

La diputada socialista també s'ha referit a Junts després que el partit avisés que no aprovaria un decret del govern de Sánchez perquè considerava que un dels punts podia "posar en risc" l'amnistia. El punt en qüestió permetria a qualsevol tribunal deixar suspesa una llei si aquesta es porta al TJUE.

Romero ha assenyalat que aquest article "no és cap novetat" i que respon a una "obligació" que la Comissió Europea ha posat perquè Espanya pugui cobrar una part dels fons europeus. La socialista ha dit que espera que això no generi cap "problema" i que es "continuï treballant des del diàleg i l'acord".

Taula de la sequera

El PSC ha configurat aquest matí una taula de la sequera en el marc de les accions del govern alternatiu presidida per Salvador Illa. Segons ha explicat la diputada Sílvia Paneque, aquest espai es reunirà quinzenalment per avaluar les mesures del Govern per fer front a la sequera, com també per fer propostes "per poder millorar".

Paneque ha remarcat la "necessària col·laboració" entre els ens locals i el Departament d'Acció Climàtica a l'hora d'emprendre mesures i ha insistit que volen ser "prepositius" amb el Govern. "És moment d'ajudar", ha manifestat.