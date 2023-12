Apunyalen a l'esquena un home a Lleida per intentar robar-li el telèfon mòbil

Els Mossos d'Esquadra investiguen l'apunyalament que va patir un home la matinada de Nadal a Lleida, segons ha publicat 'Segre'. Els fets van tenir lloc quan un home va intentar robar-li el telèfon mòbil a un altre al carrer Tallada.

L'agressor va treure una navalla i hauria apunyalat a l'esquena a la víctima, que va ser atesa in situ pels serveis mèdics i després traslladada a l'hospital Arnau de Vilanova. Els mossos ja han identificat al suposat autor de l'apunyalament, tot i que per ara no consta cap detenció. La investigació se segueix pels delictes de robatori amb violència i intimidació i lesions.