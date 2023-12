El govern espanyol prorroga durant un any la suspensió dels desnonaments de llars vulnerables sense alternativa habitacional. És una de les mesures acordades aquest dimecres pel Consell de Ministres i que implica ampliar fins al 31 de desembre del 2024 la moratòria actual. Juntament amb aquesta mesura també s'amplia la possibilitat de sol·licitar compensació per part de la propietat o l'arrendador fins al 31 de gener de 2025. L'extensió durant tot el 2024 de la pròrroga aprovada avui se suma a mesures com l'aprovació i entrada en vigor de la Llei d'Habitatge estatal. La nova legislació fixa un increment anual màxim del 3% del lloguer en els contractes vigents de l'1 de gener del 2024 fins al 31 de desembre. Aquest 2023 ha estat del 2%.

El Sindicat de Llogateres ja ha advertit que la moratòria vigent fins ara no ha evitat que els desnonaments "es segueixin comptant en milers" i assenyalen que "no tothom està dins els criteris de 'vulnerabilitat', o té la possibilitat de demostrar-ho, o és a temps de fer els tràmits." A més, denuncien que tampoc tots els jutges acaben fent cas dels informes.

Fa pocs dies la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAH) va exigir precisament al nou executiu de Pedro Sánchez prorrogar la moratòria antidesnonaments. La PAH anava un pas més enllà i reclamava que la mesura deixés de ser temporal i es convertís en estructural. Segons la plataforma, cal protegir les més de 9.000 famílies que actualment es troben en un procés de desnonament aturat pels jutjats a Catalunya.