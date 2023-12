Els Mossos investiguen un tiroteig contra la façana d’un edifici a Nou Barris, a Barcelona

Els Mossos d’Esquadra investiguen un tiroteig aquesta matinada al districte de Nou Barris, a Barcelona, segons ha avançat ‘ElCaso.cat’ i han confirmat fonts de la policia catalana a l’ACN. Els agents han rebut un avís per un tiroteig contra la façana d’un edifici al barri de Can Peguera, i quan han arribat al lloc dels fets han trobat restes dels cartutxos de bala.

Segons els Mossos, l’incident no ha provocat ferits i per ara no hi ha cap detingut. La Unitat d’Investigació de Nou Barris s’ha fet càrrec del cas i està interrogant els testimonis dels fets per intentar aclarir què ha passat.