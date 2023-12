La pensió de jubilació mitjana a Catalunya és de 1.409 euros al desembre, uns 31 euros per sobre de la mitjana espanyola, segons les dades publicades aquest dimarts pel Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions. En total, la despesa en pensions contributives a l'estat espanyol -jubilació, incapacitat permanent, viudetat, orfandat i a favor de familiars- suma una nòmina mensual de 12.120,8 milions d'euros i equival a l'11,5% del PIB.

En paral·lel, hi ha 640.675 prestacions que perceben el complement de bretxa de gènere. A Catalunya hi ha 1.776.428 persones que cobren una pensió, amb una mitjana de 1.247,30 euros. Al conjunt de l'Estat, la pensió mitjana és de 1.198,7 euros mensuals, i hi ha 10,1 milions de pensionistes.

Si la pensió de jubilació mitjana a Catalunya és de 1.409 euros al desembre, la d'incapacitat permanent se situa en els 1.230 euros, la de viduïtat en 871 euros, la d'orfandat en 475 euros i la pensió a favor de familiars en 781 euros. Aquestes xifres baixen lleugerament a Espanya, amb una mitjana de jubilació de 1.378 euros al dotzè mes de l'any, 1.117 euros per a incapacitat permanent, 855 euros per a viduïtat, 480 euros per a orfandat i 706 euros per les pensions a favor de familiars.

A Catalunya hi ha un total de 1.776.428 pensionistes, la majoria dels quals, 1.175.797, són jubilats. De la resta, 157.519 cobren pensió per incapacitat permanent, 391.151 per viduïtat, 50.611 per orfandat i 1.350 cobren una prestació a favor de familiars.