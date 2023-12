Infermeres de Catalunya respon a Balcells que la vaga es manté i li retreu un «tracte diferent» amb l'aturada de metges

Infermeres de Catalunya ha replicat al conseller de Salut, Manel Balcells, que la vaga es manté i li ha retret un «tracte diferent» amb l'aturada de metges. En una entrevista a l'ACN, Balcells havia posat com a condició per reunir-se personalment amb Infermeres de Catalunya que aturés la vaga indefinida per així trobar un «espai de diàleg adequat» i «abordar les reivindicacions professionals». «Veiem que el tracte és diferent quan la vaga la convoquen els metges. Amb ells no va practicar el xantatge i es va asseure a negociar des del primer moment», ha criticat el sindicat aquest dimarts en una piulada a X. «Esperem que el motiu no sigui que som infermeres i dones... perquè això té un altre nom», ha etzibat Infermeres de Catalunya.

El sindicat ha reiterat al conseller de Salut que la vaga iniciada el 12 de desembre «continua». «Primer parlem i després decidim desconvocar la vaga, si arribem a un acord. Aquestes són les regles i no les podem canviar», ha conclòs Infermeres de Catalunya, que fa uns dies ja va denunciar el «menyspreu» de Salut.