El sector de l'oci nocturn ha venut el 60% de les entrades per Cap d'Any una setmana abans de la celebració

El sector de l'oci nocturn català ha venut el 60% de les entrades disponibles per Cap d'Any, una setmana abans de la celebració i preveu arribar a «una ocupació mitjana del 90%» a pubs i discoteques l'última nit de l'any. «Des de la pandèmia, la gent s'ha acostumat a comprar entrades en línia i això ha provocat que hi hagi un increment en l'adquisició d'entrades anticipades», ha explicat el secretari general de Fecasarm, Joaquim Boadas. Enguany, el sector assegura també que ha notat un descens en l'organització de festes il·legals. Tot i això, demana a Interior que «controli que totes les activitats tinguin llicència i també que compleixin amb les obligacions en matèria de seguretat, per evitar incidents».

Els locals d'oci nocturn es preparen arreu del país per celebrar el Cap d'Any, que és «una de les nits més importants pel sector». De fet, des de la Federació Catalana d'Associacions d'Activitats de Restauració i Musicals (Fecasarm) calculen que «pot arribar a suposar el 5% de la facturació anual».

Enguany, Fecasarm valora molt positivament aquest mes de desembre en general. La Federació assegura que ha tingut «una bona ocupació i facturació pel pont»; així com el cap de setmana passat, que «va concentrar la majoria de sopars de Nadal d'empresa». Uns cap de setmana que el sector enllaçarà directament amb Nadal i Cap d'Any.

De fet, l'oci nocturn català preveu que «la facturació d'aquest desembre sigui un 5% superior a la de l'any passat». Això, segons detalla Boadas, «tenint en compte que el 2022 ja va ser superior a la del 2019». «Esperem que això permeti que tots aquests establiments, que van patir tan econòmicament durant la pandèmia, es vagin refent a poc a poc», afirma el secretari general de Fecasarm.

La venda d'entrades, al 60%

Les vendes avalen aquestes previsions. A una setmana vista de la celebració de l'última nit de l'any, Fecasarm assegura que s'han venut arreu de Catalunya el 60% de les entrades disponibles. I preveu arribar al 90% d'ocupació per Cap d'Any. Pel que fa a les taules VIP, Boadas trasllada que «se n'han venut el 50%» i que les que primer s'han escollit, són «les més econòmiques».

«El ritme de venda és homogeni a tot Catalunya», detalla Boadas, que creu que «entre el 28 i el 29 de desembre, s'hauran esgotat les entrades anticipades per accedir a les activitats o discoteques més conegudes». Tenint en compte això, el secretari general de Fecasarm insisteix a dir que recomanen «comprar l'entrada anticipada abans d'anar al local, per no trobar-se que està complet i no poder accedir-hi». Un fet que, asseguren, «pot provocar problemes d'ordre públic».

Menys festes il·legals

Pel que fa a l'organització de festes sense llicència, el secretari general de Fecasarm afirma que han detectat una «disminució de l'oferta de festes en espais no habilitats per aquest tipus de celebracions; com pavellons, poliesportius o cases rurals».

Segons detalla el sector, aquestes festes «solen anunciar-se per missatge directe i sense dir l'emplaçament fins que es paga, per evitar que la policia hi intervingui». El sector trasllada al departament d'Interior qualsevol indici de festa il·legal que detecta, «perquè s'investigui si disposen de llicència i, si cal, es donin instruccions a la policia per evitar la seva celebració», alerta Boada, que insisteix a dir que «les celebracions sense llicències poden comportar problemes de seguretat pels assistents».

Concentració a les capitals i a la costa

La Fecasarm calcula que on més afluència de públic hi haurà la nit de Cap d'Any és a les capitals de cada demarcació, però també a totes les discoteques de costa, «que no obrien des de la temporada d'estiu». «Aquesta nit és un oasi dins d'aquesta travessia llarga pel desert de l'hivern, on gairebé no tenen activitat», detalla Boadas, que diu que el sector «no rep un altre impacte fort fins a Carnestoltes».

El preu mitjà de l'entrada als locals d'oci nocturn per donar la benvinguda al 2024 «està al voltant dels 25 euros amb una consumició». El secretari general de Fecasarm assegura que «es poden trobar entrades des de 15 a 100 euros i taules VIP des de 300 a 20.000 euros». Uns preus que «aniran pujant a mesura que s'esgotin les entrades anticipades».