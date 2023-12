El Govern ha ampliat fins el 5 de gener el termini perquè la banca pugui presentar-se a la licitació per donar servei bancari en els 503 municipis catalans que no tenen oficina.

El termini s’ha estès per un error tècnic en les característiques del vehicle que ha de prestar aquest servei. El plec de condicions fixava que el vehicle havia de mesurar de llarg entre 5,9 i 6,4 metres, i ara ha estès el llarg a unes dimensions entre els 5,9 metres i els 7,4 metres.

D’aquesta forma, la Generalitat vol garantir que el vehicle que prestarà el servei pot allotjar en perfectes condicions tots els elements que s’han d’incloure en aquests 'ofibuses'.

L’executiu català licita aquest contracte d’oficines mòbils per un total de 6,1 milions d’euros per quatre anys, a raó de dos anys inicials i uns altres dos de prorrogables. Aquests 6,1 milions són el total l’import previst en el conjunt del contracte, que es divideix en cinc lots territorials, de manera que cada banc decidirà si es presenta a un lot, a més d’un, o fins i tot si planteja una oferta integradora dels lots:

Primer: Baix Ebre, les Garrigues, el Montsià , el Pla d’Urgell , el Priorat , la Ribera d’Ebre, la Segarra , el Segrià , la Terra Alta i Urgell .

Ebre, Garrigues, el , el , el , la Ribera d’Ebre, la , el , la i . Segon: Alt Camp, Alt Penedès, Anoia , el Baix Camp , el Baix Penedès , la Conca de Barberà , el Garraf i el Tarragonès .

Alt Camp, Alt Penedès, , el , el , la , el i el . Tercer: Alt Urgell, Llauren, la Cerdanya , la Noguera, el Pallars Jussà , el Pallars Sobirà i el Solsonès .

Alt Urgell, Llauren, la , la Noguera, el , el i el . Quart: Alt Empordà, el Baix Empordà , la Garrotxa , el Gironès , el Pla de l’Estany i la Selva.

Alt Empordà, el , la , el , el Pla de l’Estany i la Selva. Cinquè: Bages , el Baix Llobregat, el Berguedà , el Lluçanès , el Maresme, el Moianès , Osona , el Ripollès , el Vallès Occidental i el Vallès Oriental .

Funcionament del servei

La licitació preveu que el servei es presti per part de dos persones: un tècnic de banca i una altra que farà de vigilant de seguretat i al mateix temps de xòfer de l’autobús.

Les empreses adjudicatàries hauran d’adaptar el vehicle que s’utilitzarà com a oficina mòbil i incloure en ell un caixer automàtic, així com desenvolupar el programari necessari i habilitar els equips necessaris per prestar aquest servei bancari.

Així mateix, les entitats interessades hauran de dissenyar rutes i horaris a les zones on guanyin la prestació d’aquest servei i hauran d’atendre als ciutadans almenys 30 minuts als pobles de fins 250 habitants i almenys una hora en els de més de 250 habitants.

La Generalitat preveu que aquest servei itinerant el prestin dos entitats de crèdit que, de forma alterna, és a dir, cada quinze dies, arribin a aquests 503 municipis, i els horaris d’atenció serien de 8 a 15 hores de dilluns a divendres entre el 23 de maig i el 30 de setembre, i la resta de l’any de 8 a 17 hores excepte els divendres, que seria només fins les 15h.