Els Mossos d'Esquadra potencien l'especialitat de trànsit amb 173 nous agents i 103 nous vehicles

La Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra incorpora 103 vehicles per a la divisió de trànsit, que representen una millora respecte dels que es van incorporar l’any 2020. L’objectiu d’aquesta renovació de flota és la substitució periòdica dels vehicles de més antiguitat que van quedant obsolets i de la millora de la flota d’elements per reduir incidències i millorar la seguretat dels agents. Aquesta incorporació suposa una renovació del 70% de la flota de la divisió de trànsit del cos, una renovació integral si se sumen els vehicles incorporats l’any 2020.

El conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, va afirmar que «s'està fent una feina magnífica als carrers, carreteres i autopistes i que amb aquesta nova flota es demostra l'aposta per dotar de més mitjans i recursos al cos de Mossos d’Esquadra».

«Hem incorporat nous vehicles i l'any que ve en seran més», va explicar Elena, que va avançar que el 2024 «s'incorporaran 882 nous vehicles amb una inversió de 76 milions d’euros». «D’aquests, 330 seran vehicles de baixes emissions, híbrids endollables o 100% elèctrics, per seguir avançant en la transició energètica», va concretar el conseller.

Per la seva banda, el comissari en cap del cos dels Mossos d’Esquadra, Eduard Sallent, va explicar que «es tracta d'uns vehicles que incorporen novetats tecnològiques que ajuden a detectar infraccions i a millorar la seguretat en les carreteres. Tot això acompanyat amb la decisió d'incorporar més mosso», va afegir.

Vehicles amb càmeres, retransmissió en directe i lector de matrícules en temps real

Vuit de les noves unitats tindran la capacitat de llegir matrícules en temps real. Això i la implementació de càmeres comportaran que els agents treballin en un marc de més seguretat jurídica i una major capacitat de detecció d’infraccions, tant penals com administratives.

Alhora, un dels elements clau serà la capacitat de poder retransmetre en directe qualsevol actuació. La connectivitat plena a l’entorn informàtic dels Mossos s’obtindrà amb la integració d’un ordinador portàtil a la pantalla multimèdia del vehicle.

A l’habitacle policial s’han disposat algunes eines i botons de comandament de manera que siguin més accessibles i fora de la zona d’impacte en cas d’accident. L’emissora està integrada com un element de sèrie del vehicle i l’altaveu ha canviat d’ubicació per millorar la nitidesa de les comunicacions.

Pel que fa als seients, se’ls ha dotat d’unes fundes personalitzades amb propietats antibacterianes i ignífugues que actuen també com a retardants del foc cas d’incendi i amb una resistència a l’abrasió set vegades superiors a una funda convencional, per tal d’evitar el deteriorament dels seients per la intensitat d’ús.

Els 103 vehicles munten un motor dièsel de 200cv de potència i duen canvi automàtic. La gran diferència és que els 102 Seat Tarraco que s’incorporen disposen de tracció a les quatre rodes combinat amb pneumàtics per a qualsevol època de l’any.

El concurs de trànsit permetrà incrementar el nombre d’agents el primer trimestre de 2024

Des del 6 de novembre s’està duent a terme el curs d’especialització del darrer concurs de trànsit, que finalitzarà el febrer de 2024. D’aquesta manera, durant el primer trimestre de l’any s’incorporaran 173 agents a trànsit. D’aquests 154 duen a terme el curs d’especialització i la resta es reincorporen de nou a l’especialitat. Dels 154 policies que fan el curs el 16,23 % són dones.