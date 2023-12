El memorial transfronterer sobre l'exili liderat per la Generalitat començarà a definir-se a principis del 2024, segons ha informat el Departament de Justícia en un comunicat. La Direcció General de Memòria Democràtica encapçalarà durant tres anys el projecte internacional Exilis 1936-1946, amb l'objectiu d'impulsar activitats de recerca, difusió i foment de la memòria democràtica a Catalunya, França i Andorra.

Es tracta d'una iniciativa pionera per treballar la memòria dels exilis i les migracions amb el cofinançament de la UE. «És un projecte que facilitarà sinergies, permetrà la circulació de la informació i possibilitarà una gran quantitat de cerques i programacions compartides», ha explicat el director general, Alfons Aragoneses.

El projecte compta amb la implicació dels espais memorials de referència: el Memorial Democràtic, el Museu Memorial de l'Exili, el Memorial del Camp de Ribesaltes, la Maternitat d'Elna i el Memorial del Camp d'Argelers. A més, també tindrà la participació activa d'entitats associades, com ara la Casa de la Generalitat a Perpinyà o el Patronat Call de Girona.

La finalitat del projecte és, per una banda, establir un compromís formal de col·laboració entre les institucions més punteres de la Catalunya del Nord, el Gironès i Andorra i, per l'altra, executar activitats conjuntes per abordar els exilis com un episodi compartit de la història europea. D'aquesta manera, les entitats se situaran com els espais de referència dels exilis a Europa. «Si bé partirem de les memòries nacionals i locals, busquem interrelacionar-les amb les memòries europees i globals que hi ha sobre els exilis i les migracions forçoses del segle XX», ha destacat Aragoneses.

El pressupost per executar totes les actuacions programades compta amb una dotació de 764.000 euros, cofinançats per la Unió Europea així com per les principals institucions memorialistes participants.