Detenen quatre integrants d'un grup de lladres menors d'edat del Baix Empordà

Els Mossos d'Esquadra han detingut a la Bisbal d'Empordà quatre integrants d'un grup molt actiu de menors que es dediquen a cometre robatoris a diferents punts del Baix Empordà. Principalment a la capital, però també als pobles petits de la rodalia i a municipis com Palafrugell i Mont-ras. Les detencions s'han fet al llarg d'aquesta setmana. Se'ls acusa de dos robatoris a interior d'habitatge, i d'un tercer en grau de temptativa, comesos els dies 12 i 18 de desembre. En un dels casos, el menor va aprofitar que la propietària sortia a llançar les escombraries per intentar entrar-li a robar. Un dels arrestats, que ja acumula nombrosos antecedents per fets similars, ha ingressat en un centre de menors. La resta, s'han lliurat als seus pares.

Durant els últims tres mesos, diferents municipis del Baix Empordà han patit robatoris a interior d'habitatge. Sobretot la Bisbal, però també pobles petits de la seva rodalia i d'altres que es troben just a tocar d'aquest radi, com Palafrugell o Mont-ras.

Els investigadors dels mossos atribueixen part d'aquests robatoris a un grup de menors molt actiu, que es van movent pel territori. Amb l'objectiu d'intentar frenar els delictes, els mossos han intensificat la vigilància. I precisament, aquesta setmana han detingut quatre dels integrants de la banda.

Al primer menor, van arrestar-lo aquest dimecres al matí. Se li atribueix una temptativa de robatori amb força a habitatge comès el 12 de desembre a la Bisbal. En concret, cap a quarts de deu de la nit, i aprofitant que la propietària sortia a llançar les escombraries, el menor va intentar entrar a robar a casa seva.

Als altres tres menors, els Mossos els han arrestat al llarg d'aquesta setmana, entre dimarts i dijous. En aquest cas, els investigadors els atribueixen dos robatoris a habitatge, on van accedir a l'interior després de forçar-ne els accessos. El primer va passar el mateix dia 12 de desembre a la Bisbal, pels voltants de les sis de la tarda. El segon va tenir lloc a Fonteta aquest dilluns passat.

Dels quatre joves arrestats, un d'ells -que acumula múltiples antecedents- ja ha ingressat en un centre després de passar a disposició de la fiscalia de menors. Els altres tres, després de declarar a comissaria, s'han lliurat als seus pares (que en són els tutors legals).