Detenen dues persones per estafar més de 38.000 euros a un client d’un prostíbul de Tordera

Els Mossos d’Esquadra han detingut dues persones, de 65 i 38 anys, acusades d’haver estafat 38.669 euros a un client d’un prostíbul de Tordera (Maresme). Al juliol, la víctima va acudir a aquest local on, després de beure una consumició, es va trobar malament i va veure alterada la seva capacitat de decisió. L’endemà va adonar-se que havia fet transferències de més de 38.000 euros a diferents comptes bancaris, sense ser-ne conscient. L’home va denunciar-ho a la policia i va dir que només recordava que dues noies li havien agafat el dit per desbloquejar el telèfon i que havia trucat al seu banc per modificar el codi PIN. En paral·lel, es va fer una analítica i va descobrir que tenia restes de cocaïna, morfina i benzodiazapines.

La setmana passada, els Mossos d’Esquadra, la Policia Local de Tordera i el Cos Nacional de Policia van fer una entrada administrativa a aquest prostíbul, on van detenir dues persones presumptament relacionades amb l’estafa. També van intervenir 28 dosis de cocaïna, van aixecar dues actes administratives per tinença d’haixix, d’una defensa extensible i de dos esprais de defensa.

Durant l’operatiu també van identificar tres persones que estaven en situació irregular dins l’estat espanyol, de les quals van tramitar el procediment d’expulsió.

Després de declarar a comissaria, els dos arrestats van quedar en llibertat amb el compromís de presentar-se al jutjat quan siguin requerits. Els Mossos apunten que la investigació continua oberta i no es descarten més detencions.