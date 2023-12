El Departament de Cultura dona suport a la incorporació del català a 19 videojocs amb 200.000 euros

El Departament de Cultura donarà suport a la incorporació del català a 19 videojocs per un import de 194.833 euros. Entre els videojocs subvencionats n’hi ha d’educatius com ‘Niní aprèn a comptar’, de l’estudi Tangible Fun, adreçat a infants de 4 a 8 anys; videojocs d’estudis independents com ‘CLeM’, de Mango Protocol; ‘Antro’ de Gatera Studio; ‘Forgotten Fragments’, de Binary Phoenix; ‘Soliloquy’ de Guillem Serra, o ‘The Old Man and his Cat’, de Playstark Games. Destaquen també minijocs o jocs de mòbil projectes més petits però amb un gran impacte potencial com ‘Endless Siege’, ‘Basket Champs’ o ‘Longest Word’. Els ajuts es podran destinar a despeses de traducció, correcció, localització, doblatge i subtitulació.

També rebran suport el projecte de doblatge del videojoc ‘Curse of the Sea Rats’, de Petoons Studio, que ja tenia la interfície i els textos en català, però que ara, a més, incorporarà les veus; ‘3 Minutes to Midnight’, de Scarecrow Studio, una aventura còmica gràfica amb molt de text; la reedició del videojoc ‘PC Futbol’, molt popular als 90, i que ara els desenvolupadors Una partida más tornaran a editar; ‘Land of Goals’ fet a partir d’una aliança entre La Liga, Port Aventura i Kosmos, i, finalment, el projecte ‘Map of History’, de l’empresa Crowtec, que és un videojoc de realitat augmentada que es jugarà en ciutats concretes a partir de la geolocalització dels jugadors.

Ja s'ha publicat la resolució definitiva dels projectes subvencionats a través de la línia de subvencions per a la incorporació de la llengua catalana, una convocatòria a la qual s’han presentat 20 projectes de 13 sol·licitants.

La nova línia d’ajuts promou la incorporació de la llengua catalana en videojocs, en continguts descarregables de videojocs DLC (downloadable content), en interfícies de consoles de videojocs i en plataformes de distribució de videojocs. En canvi, en queden exclosos videojocs d'apostes, videojocs amb continguts pornogràfics i els que facin apologia de la violència contra col·lectius vulnerables, del racisme o de violències masclistes i LGTBI-fòbiques.

Aquesta línia va dirigida a empreses privades, que podran destinar aquests ajuts a despeses de traducció, correcció, localització, doblatge i subtitulació. Fins al 2022 es donava suport a la incorporació de la llengua catalana en els videojocs a través d’una línia per a productes tecnològics. En el marc d’aquesta línia, l’any passat ja es van subvencionar 8 projectes per a la incorporació del català en videojocs, amb un import de 174.980 euros.

Presència limitada

El català té una presència limitada en l’àmbit dels videojocs. Pel que fa a l’oferta, els 10 videojocs més venuts a l’Estat no tenen versió en català, però es calcula que dels videojocs produïts a Catalunya, més del 50 % disposen de versió catalana i, en el cas dels produïts a l’Estat, més del 25 %. Quant al consum, segons l’Enquesta de participació cultural a Catalunya 2022, un 5,3% de les persones que han jugat a videojocs a Catalunya ho han fet també en català.

La Secretaria de Política Lingüística ha catalogat més de 165 jocs plenament operatius en català a la base de dades VDJOC, un instrument que permet difondre’ls i afavorir-ne l’ús.