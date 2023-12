El videojoc 'Taxi Life: A City Driving Simulator' estarà disponible en català. Ho han anunciat conjuntament aquest dijous la distribuïdora Nacon i l'estudi Simteract, que han cedit a la demanda que els van fer els usuaris catalans a través de les xarxes socials.

«Els jugadors de Barcelona es van mostrar encantats de veure que la seva ciutat protagonitzava un videojoc, tot i que alguns van manifestar certa decepció pel fet que la seva llengua no hi estigués inclosa», recorda el CEO de Simteract, Marcin Jaskiewicz. Per això, com a resposta, els creadors del simulador han decidit «reaccionar positivament» a la seva demanda.

«Volem agrair als jugadors catalans que ens fessin arribar aquesta qüestió tan important per a ells, esperem que gaudeixin encara més del joc quan s'estreni», assenyala el CEO. La ciutat de Barcelona serà l’escenari del nou videojoc ‘Taxi Life: A City Driving Simulator’, un simulador de taxis que s’estrenarà al febrer del 2024. Es tracta d’un projecte que estarà disponible per PC, PS5 i Xbox Series S/X.

L’aspecte més important del joc passa per l’adaptació a l’entorn, en el qual el jugador haurà de viatjar pels carrers de la capital catalana a escala 1:1. En aquest – com a taxista – podrà participar en diferents activitats com recollir passatgers, gestionar una empresa de transport o participar en missatgeria ràpida. També s’haurà d’enfrontar a contratemps com poden ser els embussos, accidents de trànsit, meteorologia adversa o esdeveniments que formen part de la vida de la ciutat.

D’altra banda, s’hauran de seguir les normes de circulació i dedicar bona part dels esforços a complaure els clients per treure el màxim rèdit de cada viatge. Finalment, un dels aspectes destacats de l’experiència és el disseny de Barcelona, pensada com un gran món obert amb més de 200 espais i monuments emblemàtics, com per exemple la plaça de Catalunya, l’Estació de França o l’Arc de Triomf.