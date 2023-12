El nombre d'hipoteques constituïdes sobre habitatges cau un 13,7% a l'octubre a Catalunya

El nombre d'hipoteques constituïdes sobre habitatges va caure un 13,7% a l'octubre en comparació amb el mateix mes de l'any passat, segons dades provisionals de l'Estadística sobre Hipoteques de l'INE. En concret es van signar 5.817 hipoteques, la xifra més baixa d'aquest mes des del 2020 però lleugerament per sobre el 2019 (5.182). La firma d'hipoteques ha continuat la tendència a la baixa interanual dels últims vuit mesos que va iniciar-se per l'alça dels tipus d'interès però aquest octubre registra la caiguda més moderada de l'any, després del sotrac del setembre (-31,8%). El capital subscrit va ser de 953,4 milions d'euros, un 16,3% anual menys, i l'import mitjà per hipoteca es va situar en els 163.895 euros, un 2,9% menys.

Al conjunt de l'Estat, també es va produir un descens, del 22,3% en comparació a l'octubre del 2022, fins a les 31.921, hipoteques, en un context marcat pels alts tipus d'interès i un Euríbor al voltant del 4,1%.

Per demarcacions, els descensos en les constitucions d'hipoteques van ser més intensos a Lleida i més moderats a Tarragona. A les comarques de Barcelona, es van signar 4.242 hipoteques, un 14,6% menys que l'octubre de l'any passat, mentre que el capital subscrit es va reduir fins als 743,2 milions d'euros davant els 919,5 milions del mateix mes del 2022. El capital subscrit mitjà es va situar en els 175.205,6 euros.

A la demarcació de Tarragona, es van signar 681 hipoteques, un 4,2% menys que a l'octubre del 2022, mentre que el capital prestat va ser de 78,8 milions, per sobre dels 75,4 milions d'euros de l'any passat. El capital mitjà subscrit es va situar en els 115.656,4 euros.

Pel que fa a les comarques de Lleida, es van signar 241 hipoteques, un 24,7% menys que al mateix mes del 2022. Amb tot, el capital prestat va ser de 33,2 milions d'euros, més al que el de l'any passat (30,1 milions). El capital mitjà deixat als hipotecats a les comarques de Ponent es va situar en els 137.734,4 euros.

Per últim, es van constituir 653 hipoteques, un 11,75% menys que a l'octubre del 2022, mentre que el capital prestat va ser de 94 milions d'euros davant els 110,6 milions de fa un any. El capital subscrit mitjà va ser de 144.646,2 euros.

Les comunitats amb un major nombre d'hipoteques constituïdes sobre habitatge van ser Andalusia, amb 6.300; seguides de Catalunya i la Comunitat de Madrid i amb 5.817 i 5.061, respectivament. Percentualment, a totes les comunitats es van produir descensos, encapçalades per la Astúries (-44,1%) i les Illes Balears (-40%).

En canvi, on es va prestar més capital va ser a la Comunitat de Madrid (1.051,4 milions d'euros), seguida de Catalunya (953,4 milions) i Andalusia (849,9 milions).