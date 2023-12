Desarticulada una organització criminal establerta a Catalunya que robava en xalets d'arreu d'Espanya

La Policia Nacional i la Guàrdia Civil han desarticulat una organització criminal establerta a Catalunya i dedicada a robatoris amb força en xalets arreu d'Espanya. Tot i que l'organització estava assentada a Catalunya, tenia una gran mobilitat per tota la geografia espanyola i la seva predilecció per cometre robatoris era el nord d'Espanya.

En total, s'han detingut 11 persones a Barcelona i 4 a Bilbao i s'han intervingut 10.000 euros en efectiu, tres armes, sis cotxes d'alta gamma i 15 telèfons mòbils. El dispositiu policial va tenir lloc al novembre, quan es van fer diversos escorcolls a la província de Barcelona que van permetre fer detencions. Els detinguts van passar a disposició judicial i un d'ells va ingressar a presó.

La investigació va començar fa gairebé un any quan es va detectar un augment de robatoris en habitatges unifamiliars tipus xalet a les ciutats de Lleó i Gijón. L'organització criminal, integrada per ciutadans albanesos i espanyols, hauria comès més d'un centenar de robatoris en diferents províncies d'arreu d'Espanya.

Segons la policia, a l'inici de la investigació es van obtenir dades que feien pensar en l'existència d'un entramat criminal format majoritàriament per ciutadans d'origen albanès i que comptaria amb la col·laboració d'individus espanyols per a tasques de logística com ara llogar vehicles o cercar allotjaments.

L'organització establerta a Catalunya estava conformada per cinc cèl·lules d'individus «altament especialitzats» en el robatori a l'interior d'habitatges. S'agrupaven tres o quatre persones amb un repartiment de tasques molt específic i actuaven preferiblement al vespre assaltant cases unifamiliars. La zona predilecta per delinquir era el nord d'Espanya.