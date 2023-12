Detingut un home acusat d'atracar a punta de pistola un saló d'apostes del Baix Llobregat

Els Mossos van detenir dilluns passat un home de 35 anys com a presumpte autor d'un delicte de robatori amb violència i intimidació el mateix dia en un saló d'apostes d'una localitat del Baix Llobregat. Segons la policia, cap a dos quarts de deu del matí un home amb el rostre tapat va amenaçar un treballador del saló amb una arma de foc, va agafar una quantitat «rellevant» de diners en efectiu i va fugir corrents.

El robatori va quedar plenament enregistrat per les càmeres de seguretat de l'establiment. Aquestes imatges i altres indicis recollits al lloc dels fets van servir per fer la identificació i recerca del lladre. Poc després van identificar un home, a la via pública, que coincidia plenament amb la descripció facilitada.

Un cop a comissaria, l'home va ser detingut com a presumpte autor del robatori violent davant les proves que l'incriminaven. El mateix dia els Mossos van entrar al seu domicili i hi van trobar els diners sostrets i l'arma de foc, una pistola real i carregada, i altres proves de l'autoria del robatori.

A més, els investigadors també van localitzar part de la roba emprada en el robatori en un contenidor de roba solidària ubicat molt a prop del seu domicili. Amb la recuperació de la pistola, els investigadors també van imputar a l'individu un delicte de tinença il·lícita d'armes. L'arrestat ha passat aquest dimecres a disposició judicial.