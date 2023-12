PSC, ERC, Junts i comuns registren una proposició de llei perquè els delictes greus de pederàstia no prescriguin

Els grups parlamentaris de PSC-Units, ERC, Junts i En Comú Podem han registrat una proposició de llei perquè els delictes greus de pederàstia amb penes superiors a 5 anys no prescriguin. Els grups han registrat el text aquest dimarts a les 11 hores, amb l'objectiu que la Mesa l'accepti -els propers dies- i s'aprovi al Parlament el 2024. Posteriorment el Parlament enviarà el text al Congrés perquè la proposició de llei -de caràcter no retroactiu- sigui presa en consideració, i es modifiqui el Codi Penal. Associacions de víctimes s'han trobat aquest matí amb els grups proposants, entre les quals hi havia la fundació Vicki Bernadet, que treballa per l'atenció integral, prevenció, formació i sensibilització dels abusos sexuals infantils.

El cos de la proposició de llei se centra en la imprescriptibilitat dels abusos sexuals a menors d'edat. L'objectiu dels grups és que la cambra aprovi el text i que, a posteriori, el Parlament enviï al Congrés el més aviat possible la petició perquè la cambra baixa espanyola pugui prendre en consideració la proposició de llei. Així, la passa final és reformar el Codi Penal espanyol.

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ja va fer menció de la importància de la imprescriptibilitat d'aquests abusos a menors d'edat, durant el seu discurs d'investidura, al novembre: "Reforçarem el marc jurídic perquè els delictes d'agressió i abusos sexuals a menors no estiguin limitats a un moment concret i la responsabilitat civil no prescrigui", va assegurar l'aleshores candidat del PSOE.

Aquestes paraules de Sánchez han accelerat les converses i negociacions dels grups al Parlament, d'on finalment la CUP se'n va despenjar. El text de la proposició de llei ja estava força tancat a finals de la setmana passada, tal com van confirmar fonts parlamentàries a l'ACN, i en les últimes hores se n'han tancat els últims serrells.

Segons l'article 183 del Codi Penal, qui realitzi ates de caràcter sexual amb un menor de 16 anys serà castigat com a responsable d'abús sexual a un menor amb la pena de presó de dos a sis anys. Ara mateix els delictes sexuals que prescriuen al cap de 10 anys són els que reben una pena màxima d'entre 5 i 10 anys de presó. Així, qualsevol delicte greu de pederàstia ja ha prescrit al cap de 10 anys.

La Comissió d'Investigació sobre la Pederàstia a l'Església del Parlament ja va preveure, el 2 d'octubre, que els grups impulsarien aquesta proposició de llei. La presidenta de l'òrgan, Susanna Segovia (comuns), va afirmar aleshores que l'objectiu era que "no hi hagi una data de caducitat" per aquesta tipologia de fets.

La diputada d'En Comú Podem va argumentar que cal que, quan arribi el moment en què una víctima estigui preparada per denunciar, no es trobi amb cap impediment. Aquesta és una petició llargament reivindicada des de les associacions de víctimes i plataformes d’infància, donat que patir agressions sexuals durant la infància pot causar greus seqüeles.

El 85% de les víctimes no demana ajuda fins a l'edat adulta

El 85% de les víctimes d’abús sexual infantil no demana ajuda fins a l’edat adulta, segons dades de la Fundació Vicki Bernadet. L'entitat va presentar el 20 de novembre una campanya per visibilitzar la càrrega emocional que pateixen les víctimes al llarg de la vida. "Vas fent vida quotidiana però la càrrega emocional la tens", va insistir la pròpia Bernadet, presidenta de la fundació i víctima d’abús sexual.

L’organització va rebre 1.353 noves peticions d’assessorament l’any 2022 a Catalunya. De les 334 persones que han fet teràpia a la fundació, el 85% són adults que van viure l’abús en la seva infantesa. "És quan són adults que tenen la capacitat d’obrir la capsa de records", va explicar Bernadet. La campanya té l’objectiu d’animar les víctimes a parlar.

La fundació de va demanar el 12 de juny al Parlament més formació per detectar i frenar els abusos a menors. "La prevenció ha de ser curricular", va reivindicar la presidenta de l’entitat, en una compareixença a la cambra. Davant els grups, l’entitat va exigir unes institucions públiques "estables" i amb professionals "molt formats", un perfil que asseguren que els costa de trobar.

"Necessitem fer entendre que treballar amb infància demana una responsabilitat extra: cura i protecció", va assegurar al seu torn la psicòloga Pilar Polo. A banda, l’entitat va alertar de la quantitat de casos d’abús entre menors i ha reclamat un protocol diferent per aquests. Així mateix, Bernadet ja va demanar aleshores acabar amb la prescripció dels casos. La proposta s'emmiralla en altres països com França i Portugal.