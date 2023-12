Un home accepta sis anys de presó per violar una dona al lavabo d’una discoteca de Barcelona el maig del 2022

L’Audiència de Barcelona ha condemnat a sis anys de presó un home que ha admès que va violar una jove als lavabos de la discoteca Pachá de la capital catalana la matinada del 2 de maig del 2022. La fiscalia li demanava inicialment deu anys de presó, però finalment totes les parts van pactar la reducció de la pena a canvi d’acceptar els fets i que el judici no s’arribés a celebrar. La pena és de sis anys de presó per una agressió sexual amb penetració, prohibició d’acostar-se o comunicar-se amb la víctima durant els propers 11 anys, llibertat vigilada durant vuit anys i una indemnització de 10.000 euros.

L’home va conèixer la jove a la discoteca i volia intimar-hi. Després d’insistir, la noia va acceptar fer-li petons al lavabo per a discapacitats amb l’esperança que després deixaria de molestar-la. No obstant, un cop dins, l’home es va abalançar sobre ella, la va girar de forma brusca, li va apujar el vestit, li va abaixar les mitges i va intentar penetrar-la per darrere tot i l’oposició i els crits de la dona. L’home la va agafar amb força per la cintura, la va pujar a la pica i li va mullar l’anus amb aigua per intentar penetrar-la, cosa que finalment va aconseguir. Finalment, aprofitant l’arribada d’un vigilant de seguretat als lavabos, la dona va poder fugir i demanar ajuda.