Foment creu que cal eliminar l'impost de Patrimoni perquè les empreses que van marxar l'1-O tornin a Catalunya

El president de Foment del Treball, Josep Sánchez-Llibre, ha afirmat aquest dilluns que un dels elements necessaris per tal que les empreses que van marxar arran de l'1-O tornin a Catalunya és l'eliminació de l'impost de Patrimoni. Sánchez-Llibre ha concretat que aquesta supressió pot arribar per una derogació a nivell estatal o per una bonificació que apliqués la Generalitat.

Un altre requisit, ha afegit, és la "normalització de la política catalana" i una millora en les relacions entre els governs català i espanyol. Pel què fa als pressupostos de la Generalitat, el representant de l'empresariat ha assenyalat que si no s'inclouen partides per l'ampliació de l'aeroport del Prat, el Hard Rock i la B-40 hi estaran "radicalment en contra".