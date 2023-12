Desnonen una família amb una persona «100% dependent i connectat a màquines» a Badalona

Una família de quatre membres, un d’ells «cent per cent dependent i connectat a màquines», ha estat desnonada al barri Sant Mori de Llefià de Badalona. El desnonament s’havia aturat en tres ocasions anteriorment però finalment s’ha executat aquest dilluns amb gran presència policial i el recolzament pacífic de la plataforma Sant Roc Som Badalona.

L’home amb discapacitat física i mental ha estat traslladat a l’Hospital de Can Ruti inicialment però «un cop rebi l’alta es quedarà al carrer» amb la resta de components de la família, explica Carles Sagués, secretari de la plataforma. Sagués ha criticat «la mala gestió» de l’ajuntament i ha titllat «d’escàndol» que l’administració no disposi de «recursos per atendre les persones més vulnerables».

Trenta minuts abans de l’hora prevista del desnonament, integrants de la plataforma Sant Roc Som Badalona s’han concentrat per mostrar el seu suport davant del local on fins aquest dilluns vivia una família amb dues persones amb mobilitat reduïda, una d’elles «totalment dependent i connectada a màquines per a sobreviure».

A les 10 hores en punt, arribaven dos furgons dels Mossos d’Esquadra per iniciar el procediment. Els membres de la plataforma no han posat resistència i han deixat que la policia i el personal sanitari traiés del local un per un els membres de la família. Dos d’ells han sortit pel seu propi peu, mentre que els altres dos han hagut de ser transportats en cadira de rodes i, el més greu, en llitera per ser traslladat a l’Hospital de Can Ruti.

Des de la plataforma Sant Roc Som Badalona, Carles Sagués ha carregat contra l’ajuntament per «no atendre algú cent per cent dependent». Creu que «és injustificable que una persona vulnerable que necessita d’una màquina per viure quedi al carrer». Afegeix que «malgrat els esforços que han fet les treballadores socials amb la família desnonada, Serveis Socials no té prou recursos per solventar la situació».

Sagués també ha criticat l’alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, per unes declaracions en les que, segons diu, «ha criminalitzat i estigmatitzat persones vulnerables». Tampoc entén, afegeix, que «s’hagi desestimat adquirir l’alberg Pep Ventura com a recurs per atendre persones en situació de vulnerabilitat».

«Situació crítica»

La família desnonada va estar un mes i mig vivint sense corrent elèctrica i «havien de carregar en establiments del mateix carrer les màquines que necessita l’home dependent per a respirar». Des de fa uns dies, però, la plataforma Sant Roc Som Badalona havia assumit la contractació d’un comptador per al local ocupat i darrerament tornaven a tenir llum.

Sagués explica que des de l’entitat estan «reclamant contínuament» els comptadors socials «sobretot ara que arriba el fred i es preveu que moltes famílies tinguin problemes per a pagar la llum o el gas». El secretari de la plataforma Sant Roc Som Badalona creu que «l’administració no està afrontant la problemàtica social, econòmica i de pobresa enquistada que pateix la ciutat».

Dels 53 processos de desnonament que els han arribat des del mes de novembre, explica Sagués, «tots s’han aconseguit aturar, excepte el d’aquest dilluns a la carretera Santa Coloma i el de les vuit famílies del carrer Calderón de la Barca del passat divendres».