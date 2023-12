Catalunya és el cinquè país més digitalitzat d’Europa, segons l’estudi DESI Catalunya 2022, que utilitza la metodologia de la Comissió Europea per calcular l’índex compost d’economia i societat digital. Per quart any consecutiu, l’informe situa Catalunya a la capdavantera d’Europa en digitalització, amb un grau del 63,96%, per sobre de la mitjana de la Unió Europea, que és del 52,27%. Catalunya se situa just després de l’anomenat grup nòrdic, format per Dinamarca, Finlàndia, Suècia i els Països Baixos. L’estudi apunta que Catalunya progressa en les quatre dimensions analitzades: capital humà (+0,51), connectivitat (+13,63), integració de la tecnologia digital (+3,55) i serveis públics digitals (+5,09).

Segons explica el departament d’Empresa en una nota, les competències dels usuaris d’Internet a Catalunya van a l’alça, tot i que els resultats en les competències avançades i desenvolupament són més discrets. Les dades sobre formació i ocupació en TIC se situen lleugerament per sobre de la mitjana europea, però encara amb molt recorregut per fer.

El punt fort de Catalunya és, ara per ara, la connectivitat, base de la digitalització. De fet, Catalunya obté la seva posiciona d’Europa en aquest àmbit, només per darrere dels Països Baixos. El resultat de la banda ampla fixa lidera el rànquing dels estats de la UE, i el de la implantació de banda ampla fixa guanya la segona posició, per darrere d’Hongria.

En Integració de la tecnologia digital, Catalunya passa de la vuitena posició de 2021 a la setena posició el 2022, per davant d’Irlanda. Les empreses catalanes mostren, en general, un bon nivell de digitalització, tot i que el creixement del percentatge de facturació del comerç electrònic en les petites i mitjanes empreses s’ha aturat, tant en l’àmbit nacional com en l’internacional.

En Serveis públics digitals, Catalunya manté la quarta posició. El nivell de digitalització de l’Administració pública a Catalunya augmenta any rere any, però encara hi ha marge de millora en les posicions dels usuaris de l’Administració electrònica i les dades obertes a Catalunya.

Sobre el DESI Catalunya

Per tal de monitoritzar el rendiment digital general d’Europa i fer un seguiment del progrés de la competitivitat digital dels estats de la UE, la Comissió va crear l’índex compost d’economia i societat digital (DESI, Digital Economy and Society Index), que s’ha establert com l’índex de referència a Europa per comparar l’avenç digital dels països.

Aquesta és la quarta vegada que es presenten els resultats del DESI calculat per a Catalunya d’acord amb la metodologia de la CE, gràcies a la col·laboració entre la Generalitat de Catalunya i el Cercle Tecnològic.