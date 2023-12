El secretari del sindicat Professors de Secundària, Xavier Massó, ha recriminat aquest diumenge a la consellera d’Educació, Anna Simó, que s’inhibeixi sobre els mòbils als instituts i ha demanat prohibir-los, almenys a l’aula. «Això què és? Això és un guirigall. El departament no es pot inhibir en això, el que hauria de fer és prohibir-lo d’una vegada», ha exclamat a Rac 1 Massó, que ha acusat Educació de no «atrevir-se a decidir». Al seu parer, deixar la decisió en mans dels instituts «crearà més problemes dels que hi ha», perquè pot haver un centre que el prohibeixi i el del costat no ho faci.

Massó ha defensat que el mòbil «distorsiona» la feina a la classe, «es fa servir per coses que no tenen res a veure amb el que s’està explicant» i per tant a l’aula «no hi pinta res». «El que s’ha de fer és prestar atenció a les explicacions en lloc d’estar amb el mòbil. És que és tan evident que fins i tot el debat sobre si s’ha de portar o no el mòbil és relativament absurd», ha rebut. Pel que fa al pati, ha reconegut que no té una posició tan clara, perquè és la forma que tenen els nois de comunicar-se ara.

«El departament té una sèrie de responsabilitats com a màxima autoritat educativa, i aquest és un tema sobre el qual s’ha de pronunciar», ha insistit.

Pel que fa als resultats de l’informe PISA, Masó ha considerat «una vilesa» apel·lar a la manca de formació dels docents quan el model educatiu actual, ha dit, «el que proscriu és la impartició de continguts». Al seu parer, el problema és el model actual, que comença amb la LOGSE i les seves tesis sobre «el treball per projectes, que ensenyar no és important, que si els sabers compentencials, que no cal saber el per què sinó el què». Aquesta llei, ha continuat, «trivialitza la transmissió de coneixements», i per això hi ha estudiants que passen de curs amb cinc assignatures suspeses.