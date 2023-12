Catalunya va ser la comunitat amb més augment de població el 2022, amb 140.140 persones més

Catalunya va ser la comunitat amb un creixement de població més gran el 2022 en termes absoluts, en augmentar en 140.140 habitants, seguida per la comunitat de Madrid, amb 128.649 persones més, i la Comunitat Valenciana, amb 108.079 més.

El Cens de Població a 1 de gener de 2023 que acaba de publicar l’Institut Nacional d’Estadística (INE), revela que la població va augmentar en totes les comunitats autònomes, tret d’en Extremadura, on va descendir en 2.502 persones.

En termes relatius, és a dir, en relació amb la seua població, els augments de població més grans es van registrar a la Comunitat Valenciana, un 2,1 %, i a les Balears i la Comunitat de Madrid, un 1,9 % en ambdues.

Per ciutats i en xifres absolutes, Madrid va ser la ciutat que va guanyar més habitants el 2022, en concret 73.149, per davant de Barcelona, amb 40.832; València, amb 13.324, i Alacant, amb 10.338, seguides de L’Hospitalet de Llobregat, primer municipi en la llista que no és capital de província, amb una pujada de 9.366 veïns.

Entre els principals municipis del país on més va augmentar la població figuren en tercer, quart i cinquè lloc unes altres tres ciutats de les mateixes zones: Benidorm (Alacant), un 4,3 %, i Marbella i Benalmádena (Màlaga), un 3,9 i un 3,8 %, respectivament. A continuació apareixen els municipis de Rivas-Vaciamadrid (Madrid) i L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona), amb un 3,5 % més d’habitants en ambdós casos

Quatre de cada deu espanyols viuen a grans ciutats

L’estadística anual de població de l’INE posa de manifest així mateix que quatre de cada deu espanyols, en concret el 40,1 % de la població, residia a l’inici de 2023 en municipis majors de 100.000 habitants.

Uns altres dos de cada deu vivien en municipis menors de 10.000 habitants i tan sols tres de cada 100 espanyols tenien la seua residència en pobles de menys d’un miler d’habitants.

A Espanya hi havia a 1 de gener de 2023 un total de 65 ciutats de més de 100.000 habitants, de les que 36 són capitals i 29 no. Entre aquestes últimes, les més poblades són Vigo (294.910 habitants), L’Hospitalet de Llobregat (276.617), Gijón (268.984), Elx (238.285) i Terrassa (225.274).

Les províncies que més han crescut

Per províncies, totes excepte set van veure augmentat el seu nombre d’habitants durant l’últim any. Les que més van créixer van ser Alacant i Guadalajara, un 2,5 % en cada cas, i Girona, un 2,3 %.

Al contrari, els descensos més grans es van registrar a les províncies de Jaén (0,6 %), Zamora (0,6 %) i Badajoz (0,3 %).