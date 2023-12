Balcells espera portar al Parlament «ben aviat» la prohibició de fumar a les terrasses perquè sigui efectiva el 2024

El conseller de Salut, Manel Balcells, espera que el Govern pugui portar al Parlament «ben aviat» la modificació de la llei del tabac per prohibir fumar a les terrasses perquè pugui ser efectiva el 2024. Així ho ha dit en una entrevista a Catalunya Ràdio, on també ha explicat que estan en converses amb el gremi de restauració per aplicar una moratòria perquè existeixi «un espai d'explicació i conscienciació».

D'altra banda, Balcells s'ha referit a la vaga indefinida convocada pel sindicat Infermeres de Catalunya, que el conseller ha titllat de «minoritari». Balcells va anunciar divendres que demanaria a l’Estat que es reconegui les infermeres en la categoria professional A1, però ha lamentat que «no és una prioritat» per a ells.

Durant l'entrevista Balcells ha insistit en la necessitat de prohibir el tabac a les terrasses i en espais tancats per, segons ha dit, «protegir» tots els fumadors passius. «Hem d'anar erradicant el tabac dels llocs. La gent que vulgui fumar té la seva llibertat individual, però no pot perjudicar a tercers», ha argumentat. El conseller ha celebrat que el Ministeri de Sanitat també hagi plantejat aquesta aposta i ha posat en valor que puguin ser «un aliat» en aquest camí.

Vaga a infermeria

Coincidint amb la vaga convocada per Infermeres de Catalunya, Balcells ha afirmat que ja han demanat a l'Estat el canvi de categoria professional per a les infermeres, però ha dit que «no és una prioritat» per al govern espanyol. Tot i així, ha garantit que sí que ho és per a la Generalitat i que, per tant, ho seguiran reclamant.

El conseller ha explicat que no ha parlat amb la nova ministra de Sanitat, Mónica García, directament sobre aquesta qüestió. Balcells espera que els propers dies es pugui celebrar una reunió bilateral amb el ministeri.

En qualsevol cas, Balcells ha remarcat que el nou conveni de l'ICS «és bo», perquè ja hi ha «millores» salarials. Així, ha subratllat que «el dia que s'arribi a l'equiparació professional, la pujada salarial no serà tanta perquè ara ja se n'ha fet una part».

En relació a la vaga, el titular de Salut ha explicat que aquest dilluns el departament té prevista una reunió amb Infermeres de Catalunya. Balcells, que ha remarcat que el sindicat convocant és «un sindicat minoritari», ha subratllat que tenen un diàleg obert amb tots els representants del sector.

La Marató de 3Cat

D'altra banda, i coincidint amb el dia que se celebra la Marató dedicada a la salut sexual i reproductiva, Balcells ha destacat la importància d'informar i sensibilitzar sobre aquesta qüestió a totes les capes de la societat, però especialment els joves. En aquest àmbit, Balcells s'ha mostrat partidari que hi pugui haver una assignatura sobre educació sexual. «Per què no? Està clar que hem d'intensificar-ho a escoles i centres d'educació perquè l'educació sexoafectiva no sigui a través de la pornografia», ha argumentat. De totes maneres, Balcells ha apuntat que aquesta qüestió no depèn de les seves competències.