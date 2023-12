Simó defensa la decisió del departament de deixar en mans dels instituts la decisió de prohibir els mòbils

La consellera d’Educació, Anna Simó, ha defensat la decisió del departament de deixar en mans dels instituts la decisió de si prohibeixen o no els mòbils. «Potser és el més senzill i el més fàcil de comunicar, però crec que estem obligats com a departament a poder fer un debat», ha dit a Rac 1 en preguntar-li si no seria més fàcil que Educació prengués una decisió per a tots els centres.

Simó ha reivindicat el debat que ha fet el Consell Escolar, del qual ha sortit un document que aposta per la prohibició a primària i per la restricció a secundària, sense entrar en la prohibició. La consellera ha reivindicat el respecte a l’autonomia de centre i la decisió del departament de buscar la «corresponsabilitat» de la comunitat educativa.

Simó ha celebrat el debat «altament ric» que ha fet el Consell Escolar, i ha opinat que així és com ho haurien de fer els centres, amb el conjunt de la seva pròpia comunitat educativa. Educació enviarà un marc general als centres les properes setmanes, durant el mes de gener, amb indicacions i recomanacions, oferint també l’acompanyament del departament.

Caldrà que tots els centres tinguin llesta la regulació a l’inici del proper curs escolar. La consellera ha subratllat que entre el 50 i el 60% dels centres ja tenen regulat l’ús del mòbil.

En preguntar-li pel cas del grup de WhatsApp a Sant Cugat on s’hauria distribuït pornografia infantil, la consellera ha remarcat que les famílies també han de prendre «molta consciència» del que significa donar un telèfon a un nen, i ha celebrat la rapidesa amb què han actuat els centres quan han tingut coneixement.

Pel que fa a la carta que la consellera va enviar als centres després dels resultats de l’informe PISA, Simó ha assegurat que la responsabilitat de la situació educativa «és sempre de l’entrenador», i no dels docents. «El departament el que hem de fer és bones polítiques educatives i crear les condicions d’educabilitat adequades per als infants», ha insistit.

Sobre la cimera que tindrà lloc dimarts a la tarda amb els grups parlamentaris, ha indicat que n’han de sortir mesures concretes, aprofitant la feina que ja es va fer amb motiu del ple monogràfic d’educació que es va celebrar al Parlament fa unes setmanes.

Simó ha explicat que el 28 de desembre es reunirà amb la ministra d’Educació. Entre altres qüestions li traslladarà la necessitat de tenir un fons d’acollida i integració que fa anys existia i es va retallar.