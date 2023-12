Infermeres de Catalunya acusa Balcells de «maquillar» les xifres i «tirar pilotes fora» per no millorar condicions

Participants a la manifestació convocada ahir pel sindicat Infermeres de Catalunya, en la vaga amb caràcter indefinit, a les portes del recinte on hi ha el Servei Català de la Salut i el Departament de Salut, amb cartells que diuen «Prou».ACN

El sindicat Infermeres de Catalunya ha acusat aquest dissabte el conseller de Salut, Manel Balcells, de «maquillar» les xifres quan parla de salaris i de «tirar pilotes fora» apuntant cap a l’Estat per no millorar les condicions del col·lectiu d’infermeres. «No es tracta d’esperar i simplement de dependre del govern espanyol per a les millores. Reconegui, en les seves competències, els drets de les infermeres catalanes i apliqui’ls ja!», ha exclamat en la carta Octavi Rodríguez, secretari d’Organització del sindicat, que ha constatat la «falta de reconeixement del valor de les infermeres al sistema de salut català» per part de Salut.

Rodríguez ha recriminat al conseller que el departament hagi difós informació sobre els salaris de les infermeres i «ho hagi presentat com un augment salarial significatiu» i ha avisat que això «no es correspon amb la realitat». «De manera deliberada, està maquillant les xifres, surten als seus mitjans unes xifres que cap infermera de Catalunya reconeix», ha etzibat.

En aquest sentit, ha advertit que la «constant falta de consideració cap a la professió majoritària» i també l’ús de diners públics «per pagar una campanya de neteja de cara a molts mitjans i una roda de premsa que menysté el col·lectiu encara més» està afectant «greument» la confiança de les infermeres cap al conseller i cap al Govern.

«Nosaltres no hem vingut aquí a jugar. No hem vingut a plorar. Hem vingut a exigir canvis que millorin la vida de les persones i també les de les infermeres. Perquè no podem més, estem esgotades i al límit, les infermeres diem prou!», ha insistit.

«Malviure» per obtenir un salari digne

El sindicat recrimina al conseller que pretengui que les infermeres hagin de «malviure sense gaudir d’una vida personal ni tenir possibilitats de conciliació familiar» per obtenir un salari digne. El col·lectiu, ha continuat, exigeix que se li pagui pel valor que té i pel que aporta.

Ha carregat contra Salut per perpetuar el sistema de Direcció per Objectius per aconseguir un augment salarial, així com per acceptar «un increment econòmic irrisori» en els salaris. «Això sí, s’inventen complements econòmics anuals a canvi de treballar més, com el nou plus d’especial dedicació que contempla la cobertura voluntària dels diumenges», ha afegit.

En aquest sentit, ha criticat que es continuï considerant les infermeres com a diplomades sanitàries i tot que fa anys que són graduades. «No esquivi la responsabilitat, vostè té competències per aplicar la retribució corresponent», ha etzibat.

Rodríguez també acusa Balcells de no contemplar cap increment econòmic que reconegui l’adquisició de noves competències en tots els àmbits d’actuació, i de seguir sense reconèixer les especialitats infermeres, amb la creació de categories professionals i la retribució corresponent. En aquest sentit, ha subratllat que «menysprea les llevadores», que són infermeres especialistes que no reben el complement d’homologació SISCAT.

Greuge respecte als metges

gualment, ha lamentat que es mantingui una limitació «injusta» del complement d’exclusivitat només per als metges, i que no es reconegui l’escreix de contingent en l’atenció primària, ni tampoc les infermeres referents en aquest àmbit, que assumeixen tasques de coordinació sense cobrar més.

La carta, que és extensa, recrimina al conseller que hagi intentat reduir les infermeres «a una professió minoritària i silenciada», i carrega contra Balcells per «tirar pilotes fora» desviant l’atenció cap a la categoria A1. «Li demanem que exigeixi a la ministra de Sanitat la modificació de la categoria A1 i, alhora, que vostè realitzi els mecanismes necessaris a Catalunya per aquest reconeixement professional i econòmic», ha exigit.

Segons Rodríguez, Balcells i Pere Aragonès tenen la responsabilitat d’actuar ara, i ha demanat que no continuïn «insultant la intel·ligència» de les infermeres amb expressions com «ho estudiarem, poc a poc, farem comissions, ho sol·licitarem o farem el diagnòstic». «El diagnòstic ja està més que fet, ara necessitem la voluntat política i l'acció concreta», ha conclòs.