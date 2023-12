Detenen un grup organitzat de l'entorn metropolità per robar 3.000 euros de cablejat de coure a Lleida

Eines de treball i senyalització que els lladres utilitzaven per tallar cable de coure i passar desapercebuts com a treballadors del sector.Mossos

Els Mossos d'Esquadra han detingut set homes d'entre 28 i 54 anys per robar 3.000 euros de cablejat de coure a Lleida. Els fets van passar aquest dimecres al matí quan els responsables d'una empresa de telecomunicacions van detectar la presència d'uns suposats operaris treballant en una arqueta de registre d'infraestructura de telecomunicacions a l'L-702, a l'inici de la partida de La Femosa. Els suposats operaris anaven vestits amb armilles i casc i dos d'ells duien targetes d'identificació d'una empresa del sector. Els agents van identificar-los i van constatar que alguns d'ells ja tenien antecedents per furts de cablejat. La investigació continua oberta per esbrinar si estan implicats en altres fets similars comesos arreu de Catalunya.

Els responsables de l'empresa van explicar als agents que ja havien fet comprovacions amb els coordinadors d'obres i que els suposats operaris no eren treballadors oficials ni tenien cap autorització.

Els mossos van observar els set homes, que havien arribat al lloc amb un camió lleuger i dues furgonetes, i van detectar 80 metres de cable de coure que acabaven de tallar dins del primer vehicle.

Així mateix, els lladres portaven diferents eines especialitzades com generadors, per tal de sostreure cablejat de múltiples localitzacions amb seguretat i en gran quantitat en poc temps. També duien senyalització que els permetia treballar durant el dia sense aixecar sospites simulant ser uns treballadors de manteniment reals.

En una primera valoració, el cable tallat superaria els 3.000 euros a preu de material de reciclatge. El valor de la reparació i el material de la infraestructura malmesa puja a 8.500 euros.