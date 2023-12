L'últim treball pòstum d'Itziar Castro: l'anunci de Nadal del Gremi de Restauració de Barcelona

El Gremi de Restauració de Barcelona ha publicat el seu anunci de Nadal d'enguany protagonitzat pels actors Jordi Bosch, Julieta Serrano i Itziar Castro, que va morir el passat 8 de desembre a Lloret de Mar.

El cineasta Joaquim Oristrell ha estat l'encarregat d'escriure i dirigir l'espot, titulat 'Fem família', que es va projectar ahir a l’acte en memòria de l’actriu barcelonina que els seus amics i amigues van organitzar. L'anunci, que posa en valor els vincles d'afecte, gairebé familiars, que s'acaben generant entre els restauradors i la seva clientela habitual, va ser també el darrer projecte audiovisual que va portar a terme Castro.

Rodat al Semproniana, la història transcorre al menjador d’un restaurant. Julieta Serrano ha quedat amb uns amics (Marisa Paredes, Juanjo Puigcorbé o Fernando Colomo, entre d'altres.) per retrobar-se i celebrar les festes plegats. Amb l’emoció dels preparatius, però, no s'ha assabentat que una forta nevada ha obligat a cancel·lar molts vols. Ja al restaurant, després d’haver organitzat la taula, s’assabenta que els comensals que espera no han aconseguit arribar a temps a Barcelona.

Tot i quedar-se sola al bell mig d’un restaurant ple de famílies i grups d’amics, el maître del local i la cap de cuina (Bosch i Castro, respectivament), estaran atents a l’evolució dels fets i s’encarregaran que Julieta no celebri sola el Nadal, amb ells i la resta dels clients l’acabaran acompanyant. Segons el director de 'Fem família' es tracta d'un homenatge als bars i restaurants i a la complicitat i familiaritat que es genera amb el personal de l’establiment.