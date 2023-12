Els Mossos faran 1.000 controls en set dies per combatre el consum d’alcohol i drogues al volant a les portes del Nadal

Coincidint amb la celebració dels dinars i sopars d’empresa abans de Nadal, Mossos d’Esquadra, policies locals i el Servei Català de Trànsit han iniciat una campanya per combatre la conducció sota els efectes de les drogues i l’alcohol. «Està previst realitzar prop de 1.000 controls en diferents punts de Catalunya, en qualsevol tipus de via i en moments del dia aleatoris», ha explicat el sotsinspector cap de l’àrea regional de trànsit de la regió Metropolitana Sud dels Mossos, Marc Patxot.

La campanya que ha començat aquest dijous i tindrà una durada de set dies pretén incidir en el consum zero. Segons Patxot, «el 0,0 és l’única taxa d’alcoholèmia segura a l’hora de conduir» i recorda que «alcohol, drogues i conducció són incompatibles». L’objectiu de la campanya és conscienciar la ciutadania que «conduir begut o drogat pot provocar accidents de trànsit greus i, fins i tot, mortals». El sotsinspector Patxot indica que «cada any entre el 30% i el 40% dels conductors morts estaven sota els efectes de l’alcohol o les drogues».

Patxot insisteix en que tot i que la taxa resultant d’una prova de drogoalcoholèmia estigui dins del mínim permès, «per poc que sigui, sempre hi ha una influència de droga o alcohol a la sang» que pot resultar perjudicial. Segons dades de l’Institut de Medicina Legal de Catalunya (IMLC) en base a les anàlisis realitzades a 218 víctimes mortals per accident de trànsit, quatre de cada deu conductors o vianants morts l’any passat havien consumit alcohol, drogues o psicofàrmacs. D’aquests, més de la meitat eren homes i viatjaven en turisme.

Campanya de Nadal 2022

En la campanya de controls policials de drogoalcoholèmia durant les mateixes dates de l’any passat, es van imposar 959 denúncies per positiu en alcoholèmia, el que suposa un 6% del total de proves d’alcoholèmia realitzades. De les 666 proves d’estupefaents efectuades, en 362 casos es va donar positiu. D’altra banda, el 2022 hi van haver 3.264 sancions penals d’alcoholèmia i drogues a Catalunya, un 21% més que el 2019, quan se’n van registrar 2.696. Aquest 2023, segons dades provisionals, s’han iniciat 2.589 expedients penals per conduir begut o drogat.