La sequera limitarà el consum d’alguns productes frescos aquest Nadal

Els Majoristes d’Aliments Frescos de Mercabarna pronostiquen una campanya de Nadal similar a la del 2022 amb una marcada influència de la sequera. Segons ha explicat el vicepresident de l’Associació d’Empreses Majoristes de Mercabarna, Jaume Flores, “per causes climàtiques tant el raïm com el cabrit es veuran encarits” aquest Nadal. D’altra banda, “la vedella serà un dels productes estrella baixant el seu preu i el marisc congelat també es podrà trobar més barat”. Els majoristes preveuen distribuir aquest desembre unes 103.000 tones de fruita i hortalissa, peix i marisc, i carn i aviram. Flores destaca que encaren les festes “amb preocupació per la inflació però amb el respir que han donat les recents dades de l’IPC sobre aliments frescos”.

Durant la tradicional roda de premsa dels Majoristes d’Aliments Frescos de Mercabarna a les portes del Nadal, el vicepresident de l’Associació d’Empreses Majoristes de Mercabarna (Assocome), Jaume Flores, ha recordat que els darrers mesos han estat “complicats degut a la pujada de preus que es va iniciar al gener” però que des de l’octubre “la situació ha tornat a la normalitat i això els fa ser optimistes” i pensar en unes previsions similars a les del 2022.

Malgrat aquesta normalitat, la sequera segueix influint en el consum d’aliments frescos. Tal i com explica Flores, per causes climàtiques aquest Nadal es trobaran productes, com el raïm i les carxofes, en menys quantitat, pitjor qualitat i preus més alts. El vicepresident d’Assocome ha insistit, però, en “recuperar l’estacionalitat” a l’hora de comprar “per evitar trobar productes cars i de poca qualitat” així com deixar-se aconsellar pels botiguers.

Peix i marisc amb repunts de preu a la baixa

El president del Gremi de Majoristes del Peix (GMP), Àngel Máñez, ha explicat que preveuen una “bona campanya de Nadal amb productes típics de les festes nadalenques que tindran repunts de preu a la baixa”, sobretot en el congelat. Pel que fa al marisc fresc, ha dit, “l’esforç del segment especialitzat en aquests productes ajudarà a contenir els preus i no superar els de l’any passat”.

Máñez ha destacat que peixos com l’orada de cultiu, el bacallà salvatge, el llobarro d’aqüicultura o el salmó fresc tindran una tendència de preu a la baixa. També ho farà el marisc congelat com la gamba ‘llagostinera’, el calamar, les boques, el llamàntol o la gamba vermella.

Fruites i hortalisses

Segons el sector de les fruites i hortalisses, la pinya tropical serà una de les protagonistes a les taules nadalenques així com els cítrics o els fruits vermells. El contrapunt serà el raïm que “pujarà de preu i hi haurà menys quantitat degut a la sequera del darrer any”. Tot i això, el vicepresident d’Assocome ha assegurat que “hi haurà prou raïm per la nit de cap d’any”.

La vedella modera preu

El sector carni de Mercabarna també preveu una campanya similar a la de l’any passat. Segons el seu portaveu, Martí Colomer, “la vedella serà l’estrella en els àpats de Nadal”. Aquest tipus de carn “baixa els preus un 6% mentre que el cabrit, degut també als efectes de la sequera, pujarà entre un 10% i un 15% respecte el Nadal passat”.