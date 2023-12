Descobreixen un concessionari abandonat ple de cotxes Ford dels anys 80 per estrenar

Un grup de seguidors britànics de vehicles antics, integrants del canal de YouTube Auto Retro, ha descobert a la ciutat alemanya d'Ingolstadt un concessionari de cotxes de la marca Ford tancat fa dècades però que conserva vehicles d'aquesta marca en perfecte estat.

Els youtubers d'Auto Retro van localitzar l'antic concessionari a través de Google Maps, on van trobar imatges que documentaven que l'establiment encara existia i els cotxes hi eren, però com que les fotografies tenien uns quants anys, van decidir desplaçar-s'h per comprovar-ho in situ.

Així, van organitzar un viatge des del Regne Unit fins a Alemanya per visitar l'antic concessionari, que, com es pot apreciar al vídeo, està tant net i endreçat com si estigués a punt d'obrir en qualsevol moment. Hi van trobar sis vehicles (tres Ford Sierra, un Ford Escort, un Ford Fiesta i un Ford Orion).

El secret que tant els cotxes com el local estiguin tan nets i endreçats com si s'haguessin mantingut congelats en el temps és que, fins fa poc, la vídua del propietari del concessionari, que va morir als anys 90, conservava el local net en homenatge al seu marit. Ara està ingressada en una residència per a la tercera edat i no se sap que passarà amb els cotxes.