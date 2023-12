Rescaten dos gossos que es trobaven en males condicions a un pati de Barcelona

Els dos gossos rescatats per agents de la Guàrdia Cívil a Santa Margarida de Motbui.ACN

El Seprona de la Guàrdia Civil va rescatar el passat 27 de novembre dos gossos que es trobaven en un pati interior de petites dimensions a Santa Margarida de Montbui (Anoia). Segons el cos policial, la col·laboració ciutadana va permetre trobar els dos animals, de raça creuada bòxer, que estaven tancats en un domicili particular sota «condicions pèssimes d'atenció».

En concret, els agents van localitzar-los rodejats d'excrements, orins i sense aliment, i apunten que només estaven atesos un cop per setmana, ja que al domicili no hi viu ningú de forma permanent. La Guàrdia Civil va aixecar una acta de denúncia que ha estat remesa a l'Ajuntament de la localitat, i s'han traslladat els animals a un centre caní perquè es puguin recuperar.