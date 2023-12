Detenen a Figueres un conductor begut, drogat i sense carnet que va xocar frontalment amb un altre cotxe a l'N-II

Els Mossos d'Esquadra han detingut a Figueres un conductor begut, drogat i sense carnet que va provocar un accident de trànsit a l'N-II. Els fets van tenir lloc divendres passat a mitjanit. L'arrestat, que té 29 anys, va xocar frontalment amb un altre cotxe. Sortosament, l'altre conductor va resultar il·lès. Quan la patrulla va arribar al lloc, el detingut estava intentant fugir camp a través i va amagar-se darrere d'uns matolls per evitar que l'atrapessin. No només va marcar una taxa d'alcohol d'1 mg/l sinó que també va donar positiu en cocaïna, amfetamines i cànnabis. A més, segurament quan va causar l'accident anava sense cinturó, perquè tenia una ferida a la cara que era compatible amb haver conduït descordat.

Segons informen els Mossos d'Esquadra, l'accident de trànsit que va provocar el detingut va tenir lloc la mitjanit de divendres passat. El jove va xocar frontalment amb un altre cotxe a l'N-II, dins el terme municipal de Figueres.

Quan els agents van arribar al lloc, van trobar-se el conductor de l'altre vehicle, que per sort havia resultat il·lès. Però el jove que havia causat el xoc no era al costat del cotxe. Els mossos van veure'l intentant fugir camp a través i amagant-se darrere uns matolls per evitar que el descobrissin.

Quan la patrulla s'hi va acostar, van veure com el jove tenia una ferida lleu a la cara. Possiblement, perquè estava conduint sense haver fet ús reglamentari del cinturó de seguretat.

El noi, que té 29 anys, també presentava símptomes clars d'haver agafat el volant begut. I els resultats de l'etilòmetre no van deixar-ne cap mena de dubte, perquè va donar una taxa d'1 mg/l d'alcohol (és a dir, positiu penal). A més, els mossos van fer-li el drogotest i el jove va donar positiu en cocaïna, amfetamina i cànnabis.

Per aquests motius, els agents el van detenir per un delicte contra la seguretat viària per conduir sota els efectes de les drogues i begudes alcohòliques. Per si no n'hi hagués prou, quan la patrulla va comprovar-ne les dades, també van veure com el jove circulava sense permís de conduir, perquè li constava anul·lat a França per manca de punts.

El detingut, que no té antecedents, va passar el mateix dia 8 de desembre a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Figueres.